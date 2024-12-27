Почему в СССР массово закрывали церкви: как использовали здания храмов

Советская власть, провозгласив курс на борьбу с религией, прибегла к массовому закрытию и разрушению церквей. Эта антирелигиозная кампания привела к уничтожению десятков тысяч храмов и монастырей, что кардинально изменило религиозный ландшафт страны.

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До революции, в частности, в России насчитывалось около 54 тысяч действующих церквей и более тысячи монастырей, однако уже в начале активной антирелигиозной политики их количество сократилось до 6800 храмов и 15 монастырей. Уцелевшие здания нашли новое, часто далекое от их первоначального назначения, использование.

Новая жизнь старых стен: от клубов до тюрем

Храмы, пережившие первую волну разрушений, были закрыты и перепрофилированы под разные потребности: от культурных центров и пионерских клубов до тюрем и отделений ГУЛАГа. Это стало символом борьбы с религией и демонстрацией новой идеологии.

Планетарии: небеса вместо икон

Одним из самых необычных примеров использования бывших храмов стало создание планетариев. Так, в Николо-Кремлевской церкви во Владимире в 1962 году был открыт планетарий с уникальным пластиковым куполом. Он функционирует там и по сей день, сочетая в себе образовательную и историческую функции.

Монастыри благодаря своему расположению и архитектуре еще до революции часто использовались как места заключения. Советская власть продолжила эту практику, превратив многие монастыри в тюрьмы и лагеря, где содержались тысячи людей. Самым известным примером является Соловецкий монастырь, который стал печально известным Соловецким лагерем особого назначения (СЛОН).

Другие примеры включают в себя Новоспасский монастырь, который использовался НКВД, и Спасо-Андроников монастырь, где была создана колония для бездомных.

Фабрики: производство вместо молитвы

Некоторые храмы были превращены в промышленные предприятия. Например, в храме Петра и Павла в Суздале была обустроена пекарня, а Благовещенский собор в Костроме стал частью хлебокомбината. Храм Бориса и Глеба в Москве использовался в качестве амбулатории, текстильного цеха и даже гаража.

Церковь Рождества Христова в Черкизове служила мельницей, складом и мебельным магазином. Постройки Воскресенского монастыря в Торжке до сих пор используются как швейное производство.

Церковь Воскресения Христова и Михаила Архангела в Касимове была превращена в пожарную станцию, а впоследствии — в автобусный вокзал, который функционирует и сегодня.

Некоторые храмы, имевшие значительную историческую и культурную ценность, были превращены в музеи. Собор Василия Блаженного в Москве стал историко-архитектурным музеем, а в Казанском соборе в Ленинграде был открыт Музей истории религии и атеизма.

Многие храмы использовались в качестве складов для хранения зерна, муки, сахара и других товаров. Во время блокады Ленинграда в Исаакиевском соборе хранились экспонаты из других музеев. Храм Спаса на Крови использовался как морг, а затем как состав декораций. Храм Святого Климента Папы Римского в Москве служил книгохранилищем.

Жертвы репрессий: гонение на духовенство

Антирелигиозная кампания сопровождалась жестокими репрессиями против духовенства. Десятки тысяч священнослужителей были арестованы, многие из них были расстреляны. По данным правительственной комиссии, только с 1937 по 1941 год было арестовано почти 176 тысяч священников, из которых более 110 тысяч были казнены.

Ситуация начала меняться только во время Второй мировой войны, когда советские власти частично пересмотрели свое отношение к церкви. В 1943 году было восстановлено патриаршество. Однако после войны гонения на религию возобновились, хотя и в менее жестких формах.

Лишь в конце 1980-х – начале 1990-х годов, с началом перестройки, отношение к религии в СССР кардинально изменилось. Были приняты законы о свободе совести и отменены ограничения на деятельность религиозных организаций. Многие храмы были возвращены церкви, что явилось символом возрождения духовных ценностей в обществе.

Как сообщал OBOZ.UA, советское правительство с момента своего создания проводило непрерывную антирелигиозную кампанию.

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