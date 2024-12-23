Почему в СССР долго отказывались регистрировать имя Алена: любопытное объяснение

В Советском Союзе имя Алена стало настоящим феноменом, обретя популярность в 1960–1980 годах. В школах и детских садах можно было встретить сразу несколько девочек с этим именем.

Видео дня

Несмотря на это, родителям долго отказывали в регистрации этого имени, настаивая на официальных вариантах, таких как "Елена". Запрет продолжался десятилетиями и только в 1980-х годах имя получило официальное признание.

В начале советских суток предпочтение отдавали именам "с содержанием", например Владлена (аббревиатура Владимир Ленин) или Октябрина (в честь Октябрьской социалистической революции), но с 1950-х популярность получили более простые имена. Алена стала одним из самых распространенных женских имен 1960–1980-х годов, что отражало смену общественных настроений. По данным, в этот период Аленами называли до 155 девочек на каждую тысячу новорожденных.

Интересные факты об имени Алена

Родители девушек в СССР сталкивались с трудностями, если хотели официально зарегистрировать имя "Алена". Работники ЗАГСов настаивали на использовании варианта "Елена" или даже "Ольга". Они руководствовались официальными справочниками, считавшими имя "Алена" разговорным вариантом.

Если родители настаивали, им приходилось писать письменные заявления, объясняя свой выбор. Даже такие меры не смогли остановить волну популярности этого имени, и в 1990-х годах "Алена" сравнялась по частоте использования с традиционным вариантом "Елена".

В послевоенное время имя "Елена" долго оставалось самым употребительным, и родители стали искать альтернативу. Таким образом, "Алена" получила статус самостоятельного имени.

Сегодня имя Алена утратило свою популярность, но остается символом советской эпохи. В отличие от постсоветских стран.

Значение имени Алена

Имя Алена имеет древнее славянское происхождение, связанное с такими значениями, как "светлая", "яркая", "румянная" или "утренняя заря" (пишет Википедия). Считается, что оно возникло еще до Киевской Руси и отражало языческие представления о мире. В легендах и сказках персонаж "Аленушка" олицетворял весеннее возрождение и победу жизни над смертью.

После крещения Руси языческие традиции постепенно вытеснялись, и имя Алена заменили на христианские аналоги, например Елена или Анастасия. Поэтому оно не вошло в православные святцы и долгое время оставалось неофициальным. В советскую эпоху имя также часто регистрировали как Елена (Олена в Україні), хотя в обиходе "Алена" продолжало использоваться.

Сегодня Алена является полноценным самостоятельным именем, которое не переводится. Уменьшенные формы, такие как Алёнушка, Аленка или Аля, сохраняют его особый характер. Известными носителями этого имени являются украинская певица Alyona Alyona, теннисистка Алена Бондаренко.

Ранее OBOZ.UA сообщал, почему в СССР родители выбирали для детей имена, которыми современники никогда бы не назвали своих отпрысков.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.