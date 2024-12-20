Не прижились: какие нелепые имена для детей существовали в СССР

В Советском Союзе стремление изменить все аспекты жизни общества являлось частью государственной идеологии. До революции детей традиционно называли в честь святых, но новые пролетарские власти решили отказаться от этой религиозной практики.

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Вместо этого трудящимся предложили списки "современных" имен, созданных под влиянием социалистических идеалов. Одним из наиболее ярких примеров стало имя Мэлс, состоявшее из первых букв фамилий Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина.

Другое любопытное имя, Ким, было аббревиатурой от "коммунистический интернационал молодежи". Эти имена как идеологические символы должны были напоминать об основах советской системы в повседневной жизни.

Среди других не менее экзотических вариантов были имена, непосредственно отражавшие революционные лозунги или события. Например, Мюд (в честь международного юношеского дня), Зарема (сокращение лозунга "за революцию мира") и Долкап, расшифровывающийся как "Долой капитализм".

Советская система не ограничивалась политическими идеями: даже географические события могли стать источником вдохновения. Имя Родварк буквально означало "родившийся в Арктике". В то время когда освоение арктических регионов считалось одним из достижений СССР, такие имена подчеркивали важность подобных экспедиций.

Не менее интересны были попытки создать имена, отражающие советские ценности труда и мира. К примеру, Трудомир – это сочетание слов "труд" и "мир", которые были ключевыми в идеологии того времени. В то же время имя Дитнер (Дитнера) должно было подчеркивать, что ребенок родился в "новой эре" (сокращение от "дитя новой эры").

Однако большинство этих имен остались лишь частью истории и редко приживались в обществе. Их считали слишком сложными, искусственными или непривычными для повседневного обихода. Со всем тем, некоторые имена, например, Владлен (образованное от "Владимир Ленин") и Нинель (Ленин, прочитанное наоборот), закрепились и даже используются по сей день. Еще одним "перевернутым" именем было Авксома (Москва).

Эксперименты с именами в СССР демонстрируют, насколько радикально власти пытались изменить все аспекты жизни граждан, включая личное. Хотя сегодня эти имена кажутся курьезами, они являются частью уникального исторического наследия той эпохи.

Ранее OBOZ.UA сообщал, как родители в СССР называли детей в честь науки и населенных пунктов.

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