Почему в СССР делали телевизоры на 12 каналов, если доступны были только 2

Телевизор в советское время был признаком изобилия и мечтой для многих семей. Владельцы этого предмета обихода ощущали себя частью прогресса, даже если доступ к телепередачам был очень ограничен.

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У большинства моделей телевизоров СССР было 12 каналов, хотя транслировали только две программы. Почему же в конструкцию техники закладывали такое количество каналов, если их использование было ограничено, узнайте в материале OBOZ.UA.

Первые телевизоры в СССР

Эти "гаджеты" имели только один канал, без какого-либо переключателя. В 1952 году появились модели с тремя каналами, а к 1957-му – "Рубин-101", оснащенный переключателем на 12 позиций. Однако даже с таким количеством каналов большинство зрителей могли наслаждаться только одной программой.

В 1965 году трансляция второй телепрограммы стала доступна, но только для жителей Москвы. Лишь через несколько лет возможность смотреть два канала появилась в других регионах. Однако ожидаемого расширения количества программ на все 12 каналов так и не произошло.

Телебашни в советское время располагались в крупных городах и могли передавать сигнал на ограниченную территорию. Для покрытия пригородных зон устанавливали дополнительные башни, которые использовали другие частоты во избежание помех. Именно поэтому телевизоры имели запас каналов для трансляции одних и тех же программ из разных телебашен.

Почему именно 12 каналов

Существует предположение, что инженеры выбрали 12 каналов по аналогии с 12-часовой системой. Этот формат был удобен и привычен для пользователей. К тому же, система телеканалов в СССР базировалась на международных стандартах, разработанных IBU (впоследствии – OIRT), что также повлияло на технические параметры.

Переключатели каналов: как это работало? На ламповых телевизорах советского производства устанавливали механические переключатели с 12 позициями. На полупроводниковых моделях использовали кнопочные переключатели, обычно с шестью кнопками, из которых всего четыре работали, а две оставались "на будущее".

В 70-80-х годах увеличение каналов в СССР было очень медленным. Зрители не могли даже вообразить, что в будущем техника позволит просматривать более 150 каналов. Советские телевизоры оставались символом эпохи, где технический потенциал значительно опережал реальные возможности вещания.

Советские телевизоры с 12 каналами являются уникальным примером опережавшей время инженерной практики. Хотя зрители могли смотреть только две программы, запас каналов демонстрировал стремление к развитию технологий, однако ограничивалось реалиями эпохи.

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