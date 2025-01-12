Почему украинцы не празднуют День студента 25 января: объяснение

Некоторые украинцы в январе по привычке начинают готовиться к празднованию Дня студента. Однако следует рассказать им, что наше государство отмечает праздник студенческой молодежи в совсем другой день, а 25 января стоит полностью проигнорировать.

Видео дня

OBOZ.UA рассказывает историю Дня студента. И объясняет, что именно празднуют в День Татьяны по старому церковному календарю.

Когда Украина отмечает День студента

Наше государство вместе с большим количеством стран по всему миру отмечает праздник студенческой молодежи 17 ноября. Именно в этот день празднуют Международный день студентов. В праздничную дату принято воздавать честь уму, духу и смелости молодежи, которая приобретает знания для своего будущего.

Дату для праздника выбрали не случайно. Она посвящена трагическим событиям, произошедшим в Праге в 1939 году. Столица Чехии в тот момент уже была оккупирована нацистами. Однако учащаяся молодежь, не согласная с этим, 28 октября вышла на демонстрацию, чтобы отпраздновать годовщину основания Чехословацкого государства. Оккупанты уничтожили его самостоятельность, но не смогли уничтожить дух народа. Вместе со своими студентами на акцию вышли преподаватели.

Разгонять толпу решили силой. Одним из пострадавших стал 24-летний студент-медик Ян Оплетал. Он получил ранение в живот. Как ни боролись врачи за его жизнь, парень умер от осложнений 11 ноября.

Похороны Оплетала прошли 15 ноября. Проститься с ним вышли тысячи людей, превратив церемонию в митинг. К ним снова была применена сила. Нацисты арестовали сотни участников акции.

Результатом стало решение оккупационных властей закрыть все чешские университеты и колледжи – запрет продержался до самого конца войны. А на тех, кто вышел попрощаться с Оплеталом, устроили облавы. В результате более 1200 студентов оказались в концлагере Заксенгаузен. А девятерых арестованных нацисты приговорили к смертной казни. Приговор был приведен в действие 17 ноября.

Ровно через два года в Лондоне провели Международную встречу студентов, боровшихся против нацизма. Молодые люди встретились 17 ноября 1941 года и помимо прочего решили предложить миру в эту дату отмечать День студента. Украина присоединилась к странам, принявшим праздник в свой календарь, в 1999 году. С тех пор именно эта дата считается в нашем государстве днем чествования студенчества.

25 января – русский праздник

Традиция чествовать студентов 25 января появилась на нашей территории во времена Российской империи. В советскую эпоху праздник подзабыли, однако после развала СССР начали возрождать. Россияне вспомнили, что его отмечают в День Татьяны по календарю РПЦ и решили вернуть.

Для россиян 25 января является Днем студенчества, потому что именно в эту дату в 1755 году императрица Елизавета Петровна своим указом основала Московский университет. Сначала день стали считать праздничным только в Москве, а затем он распространился и на всю империю. Конечно, не обошлось и без Киева.

Однако самые громкие празднества все же проходили между московскими студентами. Как свидетельствуют хроники, как правило они возводили все до масштабной попойки. Соответствующие воспоминания можно найти у писателя Антона Чехова. Однажды он пошутил, что московские студенты в Татьянин день выпили в городе все. Уцелела только Москва-река, и та только потому, что замерзла. Московская городская дума даже была вынуждена в 1910 году запретить алкоголь во время Дня студентов.

К слову, сейчас 25 января тоже зафиксировано в календаре официальных праздников РФ. Оно носит название "День русского студенчества". А значит, отношения к Украине не имеет и иметь не может.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в Украине был введен день армейской авиации Сухопутных войск – когда его будут отмечать.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.