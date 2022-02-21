Почему Украина не празднует 23 февраля и когда на самом деле нужно поздравлять защитников

Семь лет назад в Украине перестали отмечать День защитника отечества. Празднование в стране 23 февраля отменил пятый президент Петр Порошенко своим указом №806/2014.

Вместе с тем был установлен новый праздник – День защитника Украины, который празднуют 14 октября. История дня, который украинцы не отмечают с 2015 года, но до сих пор отмечают в России и других странах бывшего СССР, – читайте в материале OBOZREVATEL.

Дню защитника отечества, который отмечают 23 февраля, – уже сотня лет. Он был официально установлен в 1922 году в советской России. Изначально это был День Красной армии, затем – День советской армии, а в 1949 году он слился с Днем военно-морского флота.

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В 1938 году Сталин посвятил 23 февраля якобы празднованию победы над немецкими оккупантами "над Псковом и Нарвой", которая в действительности была мифом: 3 марта 1918 года "красные" бежали из Нарвы, а противник занял город.

В настоящее время 23 февраля празднуют в России, Беларуси, Таджикистане и Армении. В Литве, Латвии и Эстонии, ставших членами Европейского Союза, этот праздник, как и в Украине, утратил свою актуальность.

Еще в СССР сложилась традиция отмечать День защитника отечества как праздник всех мужчин, хотя в большинстве армий мира присутствует определенный процент женщин.

В День Независимости Украины в 2014 году президент Петр Порошенко заявил, что страна больше никогда не будет отмечать День защитника по "календарю соседней страны". 14 октября 2014 года глава государства подписал указ о новом празднике взамен существующему.

С тех пор ежегодно 14 октября отмечают День защитника Украины, который является официальным государственным выходным. В праздник проходят мероприятия, посвященные украинским военным и ветеранам.

В 2021 году он получил новое название – День защитников и защитниц Украины. Украинцы в эту дату поздравляют не только мужчин, но и женщин – защитниц страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба потребовал от России "немедленно остановить фабрику фейков". Таким образом он отреагировал на дезинформацию, запущенную в отношении ВСУ.