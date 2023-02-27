Почему Россия накапливает штурмовую авиацию у границ Украины: в ГУР назвали главную причину

Страна-агрессор Российская Федерация продолжает накапливать штурмовую авиацию у границ Украины. Ее российские оккупанты собираются использовать на самых горячих направлениях, где они пытаются вести наступление.

Видео дня

Такое заявление сделал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Черняк. Об этом сообщает издание РБК-Украина.

"Они там не добились никакого стратегического успеха, 95% сухопутных войск РФ так или иначе участвуют в агрессии против Украины, у них нечем и некому воевать. Поэтому россияне решили увеличить свой наступательный потенциал применением авиации", – отметил Черняк.

В то же время, по его словам, противовоздушная оборона Украины усиливается с каждым днем. Таким образом, как пояснил представитель ГУР, поскольку воздушные силы научились сбивать ракеты и дроны, самолеты сбивать будет еще проще.

Следует отметить, что в воскресенье, 26 февраля, украинские защитники сбили очередной российский самолет на Авдеевском направлении Донецкой области. Отлично отработали бойцы из 110-й отдельной механизированной бригады.

Ранее в Воздушных силах отметили, что количество вражеской авиации, которую страна-агрессор Россия стянула с начала широкомасштабного вторжения к границам Украины и на временно оккупированные территории, за год не изменилось. В настоящее время на аэродромах хранится более 700 летательных аппаратов.

Как сообщал OBOZREVATEL, после серии взрывов в районе российского аэродрома "Энгельс-2" под Саратовом большинство стратегических бомбардировщиков оккупантов на этом объекте "исчезло". Возможно, противник спрятал свою авиацию подальше от границы с Украиной – в аэропорту "Оленья" в Мурманской области.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!