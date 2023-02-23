Россия после взрывов на аэродроме "Энгельс-2" могла перебросить свою боевую авиацию в аэропорт "Оленья". Спутниковые фото

После серии взрывов в районе российского аэродрома "Энгельс-2" под Саратовом большая часть стратегических бомбардировщиков оккупантов на этом объекте "исчезла". Возможно, противник спрятал свою авиацию подальше от границы с Украиной – в аэропорту "Оленья" в Мурманской области.

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Такое предположение сделали журналисты проекта "Схемы", показав свежие фотографии, сделанные спутником Planet Labs 21 февраля 2023 года. На снимках аэропорта "Оленья" можно увидеть бомбардировщики Ту-95 ВКС РФ, которых как раз "не хватает" на "Энгельсе-2".

Если сравнить эти кадры с фото за 7 октября 2022 года, то в "Оленье" появилось семь дополнительных Ту-95. Всего на аэродроме сейчас можно насчитать 11 Ту-95, два Ту-160 (стратегические бомбардировщики-ракетоносцы) и два Ил-78 (самолеты-заправщики).

Журналисты предположили, что аэродром "Оленья" оккупанты могут активно использовать для будущих атак РФ по нашей территории, хотя он расположен в три раза дальше от украинской границы, чем "Энгельс-2".

Также на спутниковых снимках аэродрома "Оленья" можно увидеть 30 единиц Ту-22, большинство которых размещены в северо-западной части объекта. Эти бомбардировщики находились там и раньше, но теперь они рассредоточены по аэродрому.

Авиаэксперт "Института постинформационного общества" Анатолий Храпчинский объяснил: Ту-22 располагались там всегда, однако "это лишь видимость их использования".

"Некоторые борта вообще находятся посреди "рулежных" дорожек аэродрома, блокируя собой движение. То есть они просто имитируют активную деятельность, возможно это для того, чтобы стать так называемыми "фальшивыми целями" для вероятных атак. А вот Ту-95 сюда вполне могли перебросить из "Энгельса-2" для боевого использования", – считает он.

Как писал OBOZREVATEL:

– В Воздушных силах ВС Украины сообщили, что количество вражеской авиации, которую РФ стянула с начала широкомасштабного вторжения к границам Украины и на оккупированные территории, за год не изменилось. В настоящее время на аэродромах стоят более 700 летательных аппаратов.

– Эта авиация противника базируется примерно на 40 аэродромах в России, Беларуси и на временно оккупированных территориях Украины.

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