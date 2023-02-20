Количество не изменилось: в Воздушных силах рассказали о 'сотнях' самолетов и вертолетов у границ Украины

Количество вражеской авиации, которую страна-агрессор Россия взыскала с начала широкомасштабного вторжения к границам Украины и на временно оккупированные территории, за год не изменилось. В настоящее время на аэродромах хранится более 700 летательных аппаратов.

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Это тактическая авиация, вертолеты, ударные и военно-транспортные самолеты. Об этом в понедельник на брифинге заявил спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

"Об информации о скоплении авиации – "старая история". Нельзя говорить, что это вокруг Украины, а непосредственно на аэродромах, которые РФ использует в агрессии против Украины", – отметил он.

Игнат добавил, что авиация российских оккупантов базируется примерно на 40 аэродромах. Речь идет о временно оккупированных территориях, Беларуси и РФ. Там хранится количество самолетов, которое враг накопил с начала широкомасштабной агрессии.

"Это более 700 летательных аппаратов в целом – тактическая авиация, вертолеты, ударные, военно-транспортные", – уточнил он.

При этом спикер отметил, что защитники Украины уже сбили 299 самолетов, а также к 300 единицам приближается количество пораженных вертолетов. Однако путинская армия может восполнять свои потери, подтягивая технику изнутри страны.

Напомним, Россия спрятала свою боевую авиацию на территории, находящейся за пределами досягаемости огня Вооруженных сил Украины. Речь идет о не менее 200 км от границы.

Как сообщал OBOZREVATEL, представитель ГУР также уточнил, что Россия собрала около 450 самолетов и 300 вертолетов в "безопасной" близости к Украине, куда не достают РСЗО HIMARS.