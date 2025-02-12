Почему неправильно говорить по-украински 'знаходитися': как заменить

В украинском языке употребление глагола "знаходитися" имеет определенные особенности. Часто его используют неправильно или в несвойственном контексте, что может привести к ошибкам. Это объясняется калькой с русского. Языковеды, в частности, Борис Антоненко-Давыдович, Надежда Бабич, Светлана Ермоленко, Александра Сербенская, Мария Билоус советовали искать синонимы.

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Редактор Юлия Мороз рассказала, в каких случаях глагол "знаходитися" будет неуместным. Слово следует исправлять, если обновите в значении "находиться" или "располагаться".

Языковеды сходятся на том, что для глагола "знаходитися" лучше находить нормативные соответствия.

Например:

розташовуватися;

розміщуватися;

лежати;

міститися;

перебувати;

простягатися;

стояти;

бути.

В некоторых случаях эту лексему можно вообще убрать – и предложение ничего не потеряет:

Вместо "книжка знаходиться на столі" лучше написать "книжка на столі".

Иногда предложение уместно перефразировать:

"Він, на момент удару, знаходився на чергуванні в центрі Харкова", следует отредактировать как ""На момент удару він чергував у центрі Харкова".

Юлия Мороз привела примеры редактирования:

Школа магії знаходилась на околиці королівської столиці.

Школа магії стояла на околиці королівської столиці.

Праворуч знаходились сходи, що вели звідси вниз, а попереду були єдині двері.

Праворуч вели сходи вниз, а попереду були єдині двері.

Праворуч були сходи, що вели вниз, а попереду стояли єдині двері.

Хлопець різко відкрив очі, ще не розуміючи, де знаходиться.

Хлопець різко розплющив очі, не відразу розуміючи, де він.

Спочатку він не міг усвідомити, де знаходиться.

Спочатку він не розумів, що це за місце.

Перед ним знаходився задній хід в будинок, однак він вже пам’ятав, що вони мають забратися всередину через один із балконів.

Перед ним виднівся задній хід у будинок, однак він уже пам’ятав, що треба забратися через балкон.

Усім цікаво, що знаходиться всередині.

Усім цікаво, що всередині.

На схід від села знаходиться Ялинський водоспад.

На схід від села є /знайдете/натрапите на/ллється/біжить Ялинський водоспад.

На Рахівщині, у селі Ділове, знаходиться географічний центр Європи.

На Рахівщині, у селі Ділове, розташований географічний центр Європи.

Глагол "находиться" можно употреблять в следующих случаях:

когда что-то находят после поисков;

когда что-то обнаруживается или появляется;

когда нужно передать, что кто-то умело что-то сказал или ответил.

Например:

У палаті для нього не знайшлося місця.

Знайшлися охочі відвідати музей.

Олена швидко знайшла відповідь на складне запитання.

На це в Остапа швидко знайшлася відмовка.

В художественной литературе иногда встречается употребление этого слова в значении "родиться":

В селі і батько зростав, тут і сам я знайшовся і зріс.

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