Почему неправильно говорить 'омбудсвумен': как образовать феминитив

Феминитивы обычно образуются суффиксально и считаются одной из наиболее динамично развивающихся категорий современного украинского языка. Больше всего путаницы возникает со словами иноязычного происхождения.

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К примеру, в сети часто можно встретить "омбудсвумен", как феминитив от слова "омбудсман". OBOZ.UA разбирался, почему так говорить неправильно.

Прежде всего, стоит разобраться с происхождением слова. Несмотря на распространенное мнение, омбудсман – не английское слово. Оно происходит от шведского "ombudsman", что означает "представитель". Это должностное лицо, на которое возлагаются функции контроля над соблюдением законных прав и интересов людей.

Должность парламентского омбудсмана впервые была введена в Швеции в 1809 году. Именно по шведскому образцу ее ввели в других странах: Финляндии (1919), Норвегии (1952) и Дании (1953). Участники конференции ООН в 1959 году предложили распространить этот институт на все государства мира.

Как же назвать женщину, к основным должностным полномочиям которой входит защита прав и свобод человека?

Распространенный вариант "омбудсвумен" ошибочный, поскольку слово имеет не английское, а шведское происхождение.

Логичным будет предположение, что правильно "омбудсквинная", поскольку kvinna – на шведском "женщина".

В настоящее время должность омбудсмана существует более чем в 100 странах, официальные названия при этом отличаются.

Всемирный институт омбудсманов включает в себя различные специализации:

омбудсман новостей получает и исследует жалобы от читателей СМИ;

банковский омбудсман осуществляет урегулирование разногласий, возникающих из договора ипотечного займа, между банком и физическими лицами;

региональные омбудсманы вводятся чаще в государствах с федеральной формой правления;

омбудсман по равным возможностям создан дополнительных гарантий равенства двух статей во всех сферах государственной и общественной жизни;

омбудсман по правам детей;

военный омбудсман;

омбудсман по вопросам меньшинств;

Бизнес-омбудсмен занимается защитой интересов бизнеса перед органами государственной власти.

Кстати, существует несколько вариантов того, как назвать женщин в министерствах и занимающихся наукой. "Пані міністр", "жінка науковець", а в последнее время наиболее употребительными считаются слова "міністерка" та "науковиця". Как правильно назвать украинскую женщину-ученого и женщину-министра – читайте в материале.

Также OBOZ.UA рассказывал, как образовать феминитив от слова "генерал".

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