Почему неправильно говорить 'антирекорд': объяснение

Слово рекорд пришло к нам из английского record, но исторически возникло от латинского recordum. Так говорят о наивысшем успехе, достижениях в различных отраслях. Можно встретить и отрицательное значение – так называемый "антирекорд".

Видео дня

Ольга Багний, автор и ведущая программы "Правильно на украинском" рассказала об особенностях употребления этого слова. Почему неправильно говорить "антирекорд" – читайте в материале.

Вы точно слышали слово "антирекорд" и вроде бы понятно, что оно означает. Например, часто можно встретить предложение типа:

Футбольна команда встановила антирекорд у грі.

Цього літа побили антирекорд загиблих на воді.

Употребление слова "антирекорд" несколько лишено смысла. Префикс "анти" означает противоположный или враждебный к чему-либо. Вместо этого "рекорд" – высшее достижение, полученное в чем-то, или высшая степень проявления чего-то.

Фактически неправильное употребление префикса приводит к лингвистической чепухе. Возникает слово, не имеющее никакой логики.

Так что нет слова "рекорд" с отрицательным значением. Рекорд – это самый высокий показатель, даже если речь идет о чем-то неприятном.

Кстати, напомним, что согласно правилам вместе пишутся слова с первым иноязычным компонентом анти-, контр-, вице-, экс-, лейб-, обер-, штабс-, унтер-.

Украинцы часто допускают речевые ошибки, даже не догадываясь об этом. О наиболее распространенных ошибках, обычно типичных русизмах – читайте в материале.

Также OBOZ.UA рассказывал, почему нельзя употреблять словосочетание "народный фольклор".

Интересно также узнать, чем отличаются два украинских слова – "рынок" и "базар".

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.