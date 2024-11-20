Рынок или базар: чем отличаются два украинских слова

Для многих украинцев стало приятной традицией каждые выходные идти за покупками не в супермаркеты, а на уличные торговые ряды. Одни говорят "иду на базар", другие собираются на рынок.

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Языковед Ольга Багний объяснила, есть ли разница между этими словами. В некоторых случаях "базар" будет неуместным.

Если речь идет о месте торговли пищевыми продуктами или товарами широкого потребления, то можно говорить и рынок, и базар. В этом смысле это слова-синонимы.

Базар – преимущественно частная торговля часто в определенные дни недели на площади или в специально построенном помещении.

Базаром также можно назвать организованную торговлю специальными товарами в определенные сезоны или периоды наибольшего спроса на них. К примеру: книжный или школьный базар.

Однако когда речь идет о сфере товарного обмена, нужно употреблять только "рынок".

Рынок сбыта – место, где продают что-нибудь.

Рынок в глобальном масштабе – сфера товарного обмена, предложение и платежеспособный спрос на товары в масштабе мирового хозяйства, страны или отдельных ее районов.

Например:

Нафтовий ринок переживає глибоку кризу.

Ціни на ринку дорогоцінних металів різко зросли.

А слово "базар" тоже имеет переносное значение. Так говорим о скоплении людей, которые ведут себя слишком шумно.

Например:

"Припиніть базар!" – кричав мер на засіданні, однак депутати його не чули.

"Що за базар ви тут влаштували?" – присоромив учитель галасливих дітей.

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