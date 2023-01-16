Почему нельзя доедать за ребенком: народные поверья

Многие матери, чьи дети имеют не слишком большой аппетит, постоянно доедают за своими малышами – так еда не пропадает. Но народные приметы это запрещают. Впрочем, из них не всегда понятно почему нельзя доедать за ребенком.

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OBOZREVATEL разбирался в тонкостях суеверия. Оказывается, существует несколько его трактовок.

Вы лишаете ребенка сил

Для древних людей еда имела сакральное значение, ведь добыть ее было не так просто, как в наше время, когда для этого просто достаточно выйти в супермаркет за углом. Чтобы добыть себе поесть, нужно было хорошо поработать. Поэтому способность пищи насыщать и давать энергию очень ценилась. Именно из-за этого считается – если вы доедаете за своим ребенком, вы лишаете его этой энергии и, соответственно, жизненных сил.

Вы лишаете ребенка самостоятельности

Эта примета также связана с энергетикой пищи. Считается, что блюдо, употребленное из одной миски, "привязывает" людей друг к другу. И если взрослому от этого ничего не будет, ведь он сформированная личность, ребенку это может навредить – навсегда привязать к матери. В народе опасались, что такой ребенок так и не вырастет самостоятельным. Или, по крайней мере, будет психологически созревать и отделяться от матери слишком долго.

Вы отнимаете у ребенка счастье

Еда также является символом изобилия и счастья, ведь в древности именно бесперебойный доступ к любому количеству продовольствия был признаком богатых людей. Поэтому и считалось, что есть то, что ел ребенок – это лишать его счастья и достатка в будущем.

Какие проблемы это может вызвать

На самом деле, постоянные уступки требованиям ребенка: "Мама, доешь", могут иметь под собой и психологическую подоплеку. Прежде всего таким образом вы позволяете ребенку пробивать свои границы и рискуете избаловать его. Также таким образом ребенок учится перекладывать свои обязанности на других. А еще он так не учится ценить еду, но становится слишком разборчивым, выбирая себе только те кусочки, которые ему по вкусу, а остальное отдавая маме.

Впрочем, психологи все же советуют в попытках накормить малыша, не перейти к тому, что называется пищевым насилием – когда ребенка насильно заставляют есть, опасаясь, чтобы не остался голодным. Это тоже может травмировать психику и привести к проблемам. Поэтому всегда прислушивайтесь к своему ребенку. И посоветуйтесь с врачом, который квалифицированно расскажет, как лучше его кормить.

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