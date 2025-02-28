Почему на самом деле в СССР белили деревья и бордюры: речь не о сохранении природы

Во многих городах постсоветского пространства сохранились традиции, которые могут показаться удивительными для современных граждан. Одной из таких является беление стволов деревьев и бордюров, которое стало знакомо еще со времен Советского Союза.

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Истинная цель этой традиции была совсем не такой, как ее трактуют обычно. Оказывается, что белили не только для защиты природы, но и по тактическим причинам, которые стали важными во время войны.

Начало традиции

Традиция побелки деревьев возникла в период Великой Отечественной войны. В то время Советский Союз пытался найти способы компенсировать преимущество немецкой авиации. Одним из новшеств стало беление деревьев вдоль автомобильных дорог, а также бордюров, чтобы облегчить перемещение военной техники в ночное время.

Благодаря белому цвету деревья стали отчетливо видны даже в темноте, что позволяло советским военным ориентироваться на поворотах и во время движения без включенных фар. Это значительно усложняло задачу для немецких летчиков, ведь они не могли обнаружить двигавшуюся по туманному фронту технику. Белый цвет также позволял легче ориентироваться на дорогах, что было очень важно во время боевых действий.

Идея беления не была ограничена только деревьями, но и распространялась на другие элементы инфраструктуры, в частности столбы и поребрики вдоль шоссе. Благодаря белому цвету, эти объекты отражали свет, создавая необходимые ориентиры для советских водителей даже при отсутствии искусственного освещения.

После окончания войны традиция белить деревья и бордюры не исчезла, и коммунальные службы продолжали выполнять эту задачу каждый год. Для многих это стало привычным делом, и только позже стало ясно, что беление утратило свое первоначальное значение. Но по этой причине отказываться от привычки не торопились.

Существовало несколько версий, почему продолжали беление деревьев после войны. Одна из них состоит в том, что люди просто привыкли к этому ритуалу, и коммунальные службы продолжали его выполнять по инерции, не зная подлинной цели. Многие также считали, что побелка способствует защите деревьев от насекомых и вредителей.

Защита деревьев от вредителей

Действительно, некоторые ученые считают, что известь, которую наносили на стволы деревьев, могла частично защищать их от грызунов и насекомых. Однако этот аргумент вызывает споры, ведь в естественных условиях, в лесах деревья не красятся, но продолжают хорошо себя чувствовать.

Специалисты относятся к побелке деревьев скептически. Они считают, что известь уменьшает проницаемость коры, что нарушает газообмен и может способствовать ослаблению дерева. Продолжительная побелка может даже приводить к отмиранию корневой системы деревьев.

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