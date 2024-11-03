"Почему Кучма не сидит до сих пор за дело Гонгадзе?" Журналист в прямом эфире устроил настоящий "поджог". Видео
Журналист Роман Скрипин заявил, что ответственность за российское вторжение должны взять на себя ряд украинских политиков. Он также выразил возмущение тем, что второй президент Украины Леонид Кучма не находится в местах лишения свободы из-за убийства Георгия Гонгадзе.
Об этом Скрипин говорил в эфире программы "Право на власть". В частности, он сказал, что немало известных политиков прошлого и настоящего виновны в том, что РФ смогла совершить полномасштабное нападение на Украину.
"Если уж говорить, кто должен быть в суде, извините, это очень большое количество людей, которые сейчас имеют мандаты народных депутатов, это бывшие президенты. У меня вопрос, почему Кучма до сих пор не сидит за дело Гонгадзе? Там на Пукаче (работник МВД, признанный виновным в убийстве. – Ред.) все и застыло", – сказал Скрипин.
Журналист также упомянул о скандальных Харьковских соглашениях 2010 года, продливших срок пребывания Черноморского флота РФ в Севастополе до 2042 года.
"А Литвин Владимир (бывший спикер Верховной Рады. – Ред.)? Где это г**но собачье? Который подписывал Харьковские соглашения... Черноморский флот и все дела. Мы имеем последствия. Последствия деятельности этих людей. То есть война не пришла просто так. Нет. Это последствия", – заявил Скрипин.
Он также не забыл "пройтись" по бывшим премьер-министрам Украины:
"А где Юлия Владимировна Тимошенко? Мне просто интересно. Где эта кур*а политическая? Где Арсений Яценюк? Сделал этот форум безопасности и снова cд**снул в Штаты".
Что известно о деле Гонгадзе
Украинский журналист Георгий Гонгадзе 16 сентября 2000 ушел с работы, но не вернулся домой. За несколько месяцев до этого он заявил, что за ним следят неизвестные на "Жигули". А 2 ноября в Таращанском лесу, в ста километрах от Киева, было найдено обезглавленное тело журналиста.
Близкие опознали тело по шрамам Георгия от ранения осколками, полученного во время войны в Абхазии.
Только в феврале 2001 года было возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное убийство".
В 2005 году президент Виктор Ющенко объявил, что убийцы Гонгадзе задержаны. 3 марта генпрокурор Святослав Пискун заявил о намерении допросить бывшего главу МВД Юрия Кравченко как главного свидетеля.
Однако на следующий день Кравченко обнаружили застреленным на его даче в Конча-Заспе. Следствие заявило, он "покончил с собой".
В 2008 году Апелляционный суд Киева признал виновными в убийстве Гонгадзе трех бывших сотрудников МВД. Николай Протасов получил 13 лет лишения свободы (умер в марте 2015 года в колонии), Валерий Костенко и Александр Попович – по 12 лет.
В 2011 году бывший начальник ГУ уголовного розыска МВД Алексей Пукач в суде признался, что собственноручно убил журналиста и назвал заказчиков убийства. По его словам, это были Леонид Кучма, Владимир Литвин и Юрий Кравченко.
29 января 2013 года Пукач получил приговор – пожизненное заключение с конфискацией имущества. 2 июля 2021 года Верховный суд Украины окончательно утвердил приговор.