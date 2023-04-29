Посол Израиля в Украине Бродский:

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"Для нас важно, что эти люди [Бандера – узник нацистского концлагеря, Шухевич – руководитель антинацистского движения сопротивления в Украине] поддерживали нацизм. Для нас важно, что эти люди хотели видеть Украину без евреев [обоснование громкого тезиса отсутствует].

Далее текст на языке оригинала.

І на наш погляд, неправильно називати вулиці іменами таких діячів. Для нас усі вони військові злочинці [така оцінка передбачає опертя на результати слідства]. Ми розуміємо, що Україна може мати іншу точку зору, що роль цих людей в українській історії може сприйматися інакше [дякуєм, дуже дякуєм]. Але це не означає, що ми готові змінити нашу позицію. Ми вважаємо, що маємо цю думку висловлювати. Ізраїль ніколи не погодиться з їхньою героїзацією, бо вони підтримували нацизм. Для цього не потрібно доказів – це історичний факт [етава нє может бить потому што етава нє может бить ваабщє"]".

Якщо коротко – нас не цікавлять факти, особливо якщо вони поставлять під сумнів наші оцінки.

Ми справді повернемося до обговорення цих постатей після нашої перемоги у цій війні. Перемоги, яка стане можливою зокрема завдяки памʼяті про таких як Бандера та Шухевич, яка нині спонукає українців робити так, як робили вони – не здаватися і нищити окупантів.