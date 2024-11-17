Почему 'бабье лето': происхождение популярного выражения

Нынешняя осень подходит к концу и ее теплый период, который в народе называют бабьим летом, остался позади. Но задумывались ли вы, почему в украинском языке прижилось именно такое название?

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Объяснение дала автор программы "О языке", кандидат филологических наук Ксения Тараненко. По ее словам, в древности одним из названий сентября и было бабье лето. "Это теплые погожие дни, которые наступают после умеренного похолодания", – объяснила она современное значение идиомы.

Что касается ее происхождения, то филолог объяснила ее через связь с традиционным сельскохозяйственным циклом. "Осенью заканчивались полевые работы, а женщины имели больше свободного времени и отдыха", – рассказала она.

Впрочем, Титаренко добавила, что это не единственная версия происхождения названия устойчивого осеннего антициклона. В народе распространено поверье, что теплые дни осенью являются результатом колдовства ведьм. Об этом свидетельствовали похожие на седые волосы нити паутины в воздухе. "Согласно с поверьями, именно женщины могли возвращать время года и влиять на погоду", – добавила Ксения. Она также поделилась поговоркой на тему: "Такое лето, как баба, что девушкой хочет казаться".

Отметим также, что иногда название связывают с тем, что именно в теплые, но уже не жаркие дни осенью в селах можно было увидеть одну и ту же картину – пожилые или малоподвижные больные люди выходили погреться, сидя на завалинке. Летом им было слишком жарко, и от сидения на солнце могло становиться плохо. А осенняя погода побуждала выходить на улицу. С этим также может быть связано название "бабье лето".

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