Что означают слова 'яріти' и 'яритися': объяснение

Паронимы – одни из самых сложных слов не только когда вы изучаете новый язык, они представляют определенную проблему даже для его носителей. Все потому, что по написанию и звучанию они очень похожи, а по значению отличаются. Конечно, есть немало паронимов и в украинском языке.

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К примеру автор программы "О языке", кандидат филологических наук Ксения Тараненко взяла такие слова, как "яріти" и "яритися". Первое можно встретить в поэзии Василия Стуса: "Ярій душе. Ярій, а не ридай".

Чтобы понять эту строку, нужно узнать значение слова "яріти". Согласно словарям, оно означает "излучать яркий свет". Также оно может описывать, как что-то выделяется, преимущественно красным цветом. Так, "яріти" могут осенние листья. "А еще листья осенью могут вигравати, вогніти, горіти, жаріти, леліти, палати, палахкотати, паленіти, пломеніти", – рассказала ведущая.

Слово "яритися" тоже можно в какой-то мере связать с осенними днями. Ведь нехватка света после ярких летних дней влечет за собой состояние скуки, подавленности и депрессии. "Но не стоит "яритися", то есть быть очень раздраженным, разгневанным, проникаться сильным чувством гнева. То есть біситися, звіріти, лютитися, лютувати, навіженіти, навісніти, роз'ятрюватися, сатаніти, скаженіти, шаленіти", – посоветовала Ксения. И добавила: "Пусть ваша душа "яріє" а не "яриться".

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