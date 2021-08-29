Побережье Крыма 'атаковали' тысячи огромных медуз, которые жалят туристов. Фото

На побережье Азовского моря во временно оккупированном Крыму вынесло тысячи медуз. При прикосновении с ними морские существа жалят так сильно, что остаются следы.

Как пишут "Реалии. Крым", медуз выбросило на берег села Мысовое Ленинского района украинского полуострова. Биологи пояснили, что медузы так массово распространились из-за аномальной жары и повышения уровня солености моря, что благоприятно сказывается на их размножении.

Видео дня

Также рост количества медуз связан с малым стоком воды в Азовское море из Дона и Кубани. По прогнозу экспертов, численность медуз будет высокой до конца сентября.

Тысячи медуз после попадания на берег начинают умирать, однако они остаются опасными. Если их коснуться, то они могут ужалить и оставить ожог.

"Это желеобразный, холодный, отвратительный контакт. Плюс еще они жалятся, но надо отдать им должное, они не специально жалятся. Просто, когда вы касаетесь их руками, они выбрасывают свою жидкость, она очень жалит и следы остаются", – рассказала одна из туристок.

Ученые отметили, что медузы едят рачков, личинок донных животных и рыб. Однако активное размножение медуз и пожирание рыбы может нарушить микрофлору моря.

Как сообщал OBOZREVATEL, в курортном поселке Кирилловка отдыхающие вновь начали жаловаться на нашествие медуз. Морских обитателей штормом прибывает к побережью – они мешают купаться и больно жалят.