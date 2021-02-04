По всей Украине объявлено штормовое предупреждение: прогноз погоды на пятницу

Погода в Украине в пятницу, 5 февраля, будет солнечной, но морозной и с сильным ветром.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Украинского гидрометцентра. Почти во всех областях объявлено штормовое предупреждение (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

Так, в большинстве регионов порывы ветра достигнут 15-20 м/с, а на дорогах страны, кроме юга и юго-востока, создастся гололедица. Объявлен I уровень (желтый) опасности.

Осадков по стране не ожидается. Температура воздуха ночью будет колебаться от 1 до 5 мороза, в части западных и северных областях до -7 -11.

Днем также "минусы" почти по все территории Украины – от 1 до 3 мороза, на севере до -5 -7. Только на юге потеплеет до +1 +4.

Погода в Киеве в пятницу будет также солнечной, ночью -7 -9, а днем до 5 мороза.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики спрогнозировали, что в феврале будет переменчивая погода – потепления будут сменяться похолоданием.