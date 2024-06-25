По сети распространяют фото 'мальчика из Украины', который якобы остался без ног из-за войны. Что с ним не так

Пользователи сети обратили внимание на пост, распространяющийся по просторам украинского интернета. В сообщении показано фото маленького мальчика, у которого вместо ножек протезы. Снимок сопровождается надписью "Украинская реальность".

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В частности, публикацию распространила даже актриса Ирма Витовская. Однако комментаторы заподозрили неладное – новость оказалась фейком.

На фотографии изображен мальчик по имени Кейд, родом из США. Малыш имеет врожденный порок – двустороннюю фибулярную гемимелию, которая характеризуется продольным дефектом нижних конечностей, когда отсутствует часть или вся малоберцовая кость. Его мать ведет блог, где рассказывает о жизни семьи. Кейд имеет два протеза, которые помогают ему ходить. Фото, распространяемое в сети, датировано 2015 годом.

Однако неизвестный источник начал распространять данный снимок, выдавая мальчика за украинца, вводя пользователей в заблуждение. Кроме того, публикация также может сопровождаться ссылкой, на которую не следует нажимать. Украинские комментаторы обратили внимание на неправдивость ситуации, написав свое мнение под постом Ирмы Витовской. Многие из них считают, что вброс дискредитирует Украину:

"Парнишка молодец, но никакого отношения к Украине не имеет".

"Фейк! Это не украинский ребенок. Ну уж как такие люди вбросы распространяют, что что уж от людишек требовать?"

"Господи, но не распространяйте эти тупые манипулятивные картинки. Это фото 2015 года. У мальчика заболевание, не связанное с войной".

"Проверяйте информацию, которую вы распространяете! Фото за 2015 год, Америка".

"В течение этой войны пострадали тысячи украинских детей, почему бы об их реальных историях не писать? Эти вбросы делаются для того, чтобы выставить украинцев лжецами. Мол, какая война, какие убийства детей, ничего этого нет. Они просто воруют чужие фото и придумывают басни ".

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