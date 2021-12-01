По программе Зеленского в Тернопольской областной больнице построили новое приемное отделение

В Тернопольской областной клинической больнице за полгода "с нуля" в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка" было построено новое приемное отделение.

Об этом в Facebook сообщил глава Тернопольской ОГА Владимир Труш.

Новое отделение располагает шестью койками, оборудованными мониторами пациентов. Здесь в течение суток будут находиться пациенты в ожидании постановки диагноза и определения дальнейшего лечения.

Дополнительно в отделении разместили также два бокса для больных с признаками инфекционных заболеваний.

Само отделение расположено в отдельно стоящем здании, которое с главным корпусом больницы соединили теплым переходом.

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Первых пациентов в новом приемном отделении планируют начать принимать уже до конца этого года.

Напомним, недавно стало известно, что в 2022 году по программе Владимира Зеленского "Большая стройка" во всех областях Украины начнется реконструкция областных больниц. В каждом регионе будет обновлено по одной взрослой и одной детской больнице.

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