По программе Зеленского в Тернопольской областной больнице построили новое приемное отделение
В Тернопольской областной клинической больнице за полгода "с нуля" в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка" было построено новое приемное отделение.
Об этом в Facebook сообщил глава Тернопольской ОГА Владимир Труш.
Новое отделение располагает шестью койками, оборудованными мониторами пациентов. Здесь в течение суток будут находиться пациенты в ожидании постановки диагноза и определения дальнейшего лечения.
Дополнительно в отделении разместили также два бокса для больных с признаками инфекционных заболеваний.
Само отделение расположено в отдельно стоящем здании, которое с главным корпусом больницы соединили теплым переходом.
Первых пациентов в новом приемном отделении планируют начать принимать уже до конца этого года.
Напомним, недавно стало известно, что в 2022 году по программе Владимира Зеленского "Большая стройка" во всех областях Украины начнется реконструкция областных больниц. В каждом регионе будет обновлено по одной взрослой и одной детской больнице.
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