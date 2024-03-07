По национальности – россиянка: 84-летняя женщина из Хмельницкой области передала 30 тыс. грн на авто для защитника Украины. Фото

84-летняя Фролова Галина Михайловна, жительница села Крупец в Хмельницкой области, передала в поддержку воинам 30 тысяч гривен. Женщина надеется, что ее накопления помогут приобрести автомобиль для земляка, который защищает страну и находится на передовой.

Об этом сообщили на Facebook-странице Крупецкой сельской территориальной общины. Ранее Галина жила в городе Горловка, что на Донетчине, а по национальности сама россиянка.

Около 18 лет назад Галина переехала в Крупецкую общину. Женщина считает, что Украина должна одержать победу в этой войне против оккупантов. Она надеется, что это произойдет как можно быстрее.

"Галина Михайловна пришла к нам вчера с намерением передать на армию часть своих сбережений, которые собирала "на черный день". Сказала, что эти средства сейчас больше понадобятся ребятам. Когда мы ей рассказали о сборе нашего земляка и защитника Михаила, она решила, что также к нему присоединится. Это чрезвычайный поступок, который заслуживает большого уважения, потому что мы знаем, как сейчас тяжело живется пенсионерам", – рассказала управляющая делами исполкома Крупецкой сельской общины Жанна Зубова.

Женщина передала средства на приобретение автомобиля для односельчанина – младшего сержанта Михаила Куринного и его собратьев, которые сейчас находятся в Запорожском направлении. Чтобы закрыть нужды воинов, необходимо собрать 200 тысяч гривен. Присоединиться к сбору можно, перечислив средства на карту: 5168 7520 8981 5206 (Куренный Михаил Евгеньевич).

Ранее сообщалось, что внуки погибшего украинского воина из Хмельницкого собрали и отдали 10 тыс. грн на автомобиль для Вооруженных сил Украины. Дети узнали от взрослых о сборе на машину для 86-го батальона терробороны и сами пришли в общественную организацию "Художественная сотня "Гайдамаки" с деньгами в руках.

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