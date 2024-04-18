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Книги под залог и повестка в отместку: как в Украине до сих пор дискриминируют внутренних переселенцев

Марина Петик
Общество
7 минут
1,3 т.
Книги под залог и повестка в отместку: как в Украине до сих пор дискриминируют внутренних переселенцев

В детской библиотеке Тернополя маленькому переселенцу из Харькова отказались выдать книги без денежного залога – мол, вдруг напишет там что-то типа "Слава России". Мать мальчика обвиняет сотрудников библиотеки в дискриминации, библиотекари называют конфликт вымышленным.

А на Хмельнитчине сосед продолжает издеваться над переселенкой из Луганщины, в то время как староста и участковый инспектор смотрят на это сквозь пальцы.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZ.UA.

Книги вынужденным переселенцам – под залог

В областной детской библиотеке Тернополя ребенку, который переехал с родителями из Харькова, спасаясь от постоянных обстрелов, отказались выдать книги без залога в 600 грн. Об этом рассказала мама 7-летнего Святослава Екатерина Посохова.

Святославчик очень любит читать, не расстается с книгой даже на приеме у врача, говорит его мама. Более двух лет ребенок посещал городскую библиотеку в Тернополе. Когда он перечитал там уже почти все, что мог, им с мамой посоветовали записаться в Тернопольскую областную библиотеку для детей. Мол, там книг гораздо больше.

Книги под залог и повестка в отместку: как в Украине до сих пор дискриминируют внутренних переселенцев

"И вот здесь мы узнали, что ребенок в Тернополе – "не свой", а какие книги могут быть для не своих? За две выбранные книги (старые, в плохом состоянии) на абонементе нам выставили счет в 600 гривен. Такой, типа, залог, потому что доверия к нам нет. Мы искренне удивились. Мы официально зарегистрированы в городе, работаем, учимся – ребенок в местной школе, имеет отличные успехи", – написала его мама на своей странице в Facebook.

Екатерина уточнила, что при них другим детям книги выдавали без проблем, а вот Святославу – нет. Сказать, что ребенок расстроился – ничего не сказать.

После часа разговоров о недопустимости дискриминации заместитель директора сдалась, книги выдали, но осадок, что называется, остался.

Книги под залог и повестка в отместку: как в Украине до сих пор дискриминируют внутренних переселенцев

А история получила неприятное продолжение. Когда Святослав с мамой пришли вернуть прочитанные книги, библиотекарь сразу заявила: больше ни одной книги без залога не даст. Разговаривайте, мол, с директором, потому что так написано на вашем формуляре. Действительно, на формуляре карандашом было написано: "Книги издаем под залог".

"Снова долгий разговор с директором, ее заместителем, снова слышим все догмы мира о переселенцах, которым нельзя доверять, сколько бы они ни жили в Тернополе. Стараюсь спокойно апеллировать к Конституции, по которой все граждане равны. В ответ – или платите, или уходите, или вызовем полицию", – написала Екатерина.

Книги под залог и повестка в отместку: как в Украине до сих пор дискриминируют внутренних переселенцев

В библиотеке все отрицают

В Тернопольской областной библиотеке для детей OBOZ.UA уверяют, что конфликт раздут искусственно и никто у родителей Святослава денег не требовал.

По словам директора библиотеки Надежды Новицкой, когда семья 3 апреля пришла впервые, им сотрудница рассказывала о правилах пользования библиотекой.

"И там в том числе речь шла о залоге, который мы берем в случае, если кто хочет взять ценную, дорогую книгу. Они почему-то удивились, решили, что это касается временно перемещенных лиц. Мы объяснили, что не все книги издаются под залог, а только ценные экземпляры. Они выбрали две книги и ушли, никто денег из них не брал", – говорит Надежда Новицкая.

Второй раз семья пришла в библиотеку 16 апреля, одну книгу они сдали, а для другой продлили срок пользования.

Книги под залог и повестка в отместку: как в Украине до сих пор дискриминируют внутренних переселенцев

По словам директора, на этот раз на абонементе была другая сотрудница, которая снова начала объяснять правила пользования библиотекой.

"Они начали возмущаться, говорить, что наше отношение к ним как к ВПЛ не толерантно, что мы живем на западе Украины, у нас не стреляют. Откуда они взяли про 600 гривен, я не знаю. Они даже книгу тогда не выбрали, чтобы говорить о залоге. Разговор разгорался. Я для примера им привела случай, когда школьник, тоже из семьи ВПЛ, принес сдавать книгу и там библиотекарь обнаружила надписи: "Слава России", и буквы Z. После этого мы обратились в школу, где он учился. Но это был только пример, мы не ограничиваем права перемещенных лиц. Мама просто перевернула все с ног на голову", – уверяет Новицкая.

Ребенок больше не хочет ходить в библиотеку

Однако в разговоре с OBOZ.UA Екатерина Посохова уточнила, что и в первый, и во второй раз в библиотеке находились одни и те же две сотрудницы, именно они называли суммы.

"Директор во время разговора не присутствовала сначала, поэтому она не может утверждать, что чего-то не было. Они назвали нам сумму – 300 грн за каждую книжку. Если берем пять книг, то за каждую вносим залог по 300 грн. Поэтому я и попросила позвать директора. И речь шла не о ценных книгах, а о книгах для детей ВПЛ", – настаивает Екатерина.

Книги под залог и повестка в отместку: как в Украине до сих пор дискриминируют внутренних переселенцев

Она также рассказывает, что когда сын ходил в другую библиотеку у дома, там на отдельном стенде были выставлены ценные книги, которые можно было читать только в зале. Это были подарочные экземпляры, с позолотой, большие.

А в областной детской библиотеке речь шла именно о залоге для временно перемещенных лиц.

По словам мамы, Святослав больше не хочет ходить в областную библиотеку, даже не хочет идти туда, чтобы сдать книги, просит это сделать родителей.

Сосед не дает покоя переселенке

OBOZ.UA недавно писал о конфликте, возникшем в селе Старый Кривин Хмельницкой области.

Елена Гармаш, выехавшая из оккупированной части Луганской области и вывезшая оттуда 38 кошек, подвергается постоянной травле со стороны 75-летнего соседа Федора Джуренко.

Книги под залог и повестка в отместку: как в Украине до сих пор дискриминируют внутренних переселенцев

Местному жителю не понравилось, что супруги Елена и Виктор Зыковы купили дом и забрали свой участок огорода, которым долгое время пользовалась его семья. Причем новые соседи сделали все официально, пригласили все измерившего землемера.

Теперь пенсионер не дает покоя новым соседям. Позволяет себе приходить в их двор, роется в дровах, а на замечания отвечает угрозами и ругательствами.

Он постоянно напоминает Елене, что она здесь никто, "беженка", поэтому ни на что не имеет права. Елена дважды вызвала полицию, но второй раз один из полицейских, вместо того, чтобы разобраться в ситуации, составил на нее протокол за ложный вызов. Хотя женщина показывала ему, что ее номер телефона у местного участкового инспектора Сергея Хамрика заблокирован. Именно поэтому ей приходится вызывать правоохранителей.

За "ложный вызов" комиссия сельского совета оштрафовала женщину на 3000 грн, и никто из руководства населенного пункта за нее не вступился.

Книги под залог и повестка в отместку: как в Украине до сих пор дискриминируют внутренних переселенцев

Вместо защиты – повестка

После нашей публикации староста села Светлана Ясенчук и участковый Сергей Хамрик приезжали к Елене. Но вместо защиты участковый сделал женщине замечание, что ее кот садится на лавочку, мол, людям в селе это может не понравиться.

А потом поинтересовался, где ее муж, не служит ли он в ВСУ?

На следующий день в дом матери Виктора пришли сотрудники ТЦК с повесткой. Виктор – бывший боец АТО, получил травму позвоночника и был ограниченно пригоден.

Сосед, с которым конфликтуют супруги, заявил, что когда Виктор уйдет на фронт, Елене – конец. Все это было сказано в нецензурных выражениях. В то же время сын Федора находится за границей, а взрослый внук живет в Киеве, утверждает женщина.

Книги под залог и повестка в отместку: как в Украине до сих пор дискриминируют внутренних переселенцев

"Мы ездили вчера в полицию и написали заявления. Мой муж сообщил, что уже проходит медицинскую комиссию и готовится идти в ВСУ. Но после таких угроз соседа просит предоставить мне защиту, потому что она будет на фронте. А я написала заявление, чтобы защитили моих животных. Сосед теперь хватает моих кошек за горло, издевается над ними, заявляет, что они якобы сами к нему ходят.

Вызвать участкового у Елены снова не удалось – он снова заблокировал ее номер телефона. А Федор Джуренко, по ее словам, не перестает хвастаться, что его племянник дружит с инспектором Хамриком, поэтому ему ничего не будет. На самом деле именно так и выходит.

Староста Старокривинского округа Светлана Ясенчук разбираться в конфликте с "беженкой" не желает, мол, это не ее работа. Кстати, Светлана Ясенчук за 2022 год задекларировала зарплату в 806 тысяч гривен (по 67 тысяч гривен в месяц). Для сравнения, мэр Киева Виталий Кличко за это же время заработал немногим больше – 906 тысяч грн.

Интересно, каким же таким огромным количеством дел занята госпожа староста?