Книги под залог и повестка в отместку: как в Украине до сих пор дискриминируют внутренних переселенцев

В детской библиотеке Тернополя маленькому переселенцу из Харькова отказались выдать книги без денежного залога – мол, вдруг напишет там что-то типа "Слава России". Мать мальчика обвиняет сотрудников библиотеки в дискриминации, библиотекари называют конфликт вымышленным.

А на Хмельнитчине сосед продолжает издеваться над переселенкой из Луганщины, в то время как староста и участковый инспектор смотрят на это сквозь пальцы.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZ.UA.

Книги вынужденным переселенцам – под залог

В областной детской библиотеке Тернополя ребенку, который переехал с родителями из Харькова, спасаясь от постоянных обстрелов, отказались выдать книги без залога в 600 грн. Об этом рассказала мама 7-летнего Святослава Екатерина Посохова.

Святославчик очень любит читать, не расстается с книгой даже на приеме у врача, говорит его мама. Более двух лет ребенок посещал городскую библиотеку в Тернополе. Когда он перечитал там уже почти все, что мог, им с мамой посоветовали записаться в Тернопольскую областную библиотеку для детей. Мол, там книг гораздо больше.

"И вот здесь мы узнали, что ребенок в Тернополе – "не свой", а какие книги могут быть для не своих? За две выбранные книги (старые, в плохом состоянии) на абонементе нам выставили счет в 600 гривен. Такой, типа, залог, потому что доверия к нам нет. Мы искренне удивились. Мы официально зарегистрированы в городе, работаем, учимся – ребенок в местной школе, имеет отличные успехи", – написала его мама на своей странице в Facebook.

Екатерина уточнила, что при них другим детям книги выдавали без проблем, а вот Святославу – нет. Сказать, что ребенок расстроился – ничего не сказать.

После часа разговоров о недопустимости дискриминации заместитель директора сдалась, книги выдали, но осадок, что называется, остался.

А история получила неприятное продолжение. Когда Святослав с мамой пришли вернуть прочитанные книги, библиотекарь сразу заявила: больше ни одной книги без залога не даст. Разговаривайте, мол, с директором, потому что так написано на вашем формуляре. Действительно, на формуляре карандашом было написано: "Книги издаем под залог".

"Снова долгий разговор с директором, ее заместителем, снова слышим все догмы мира о переселенцах, которым нельзя доверять, сколько бы они ни жили в Тернополе. Стараюсь спокойно апеллировать к Конституции, по которой все граждане равны. В ответ – или платите, или уходите, или вызовем полицию", – написала Екатерина.

В библиотеке все отрицают

В Тернопольской областной библиотеке для детей OBOZ.UA уверяют, что конфликт раздут искусственно и никто у родителей Святослава денег не требовал.

По словам директора библиотеки Надежды Новицкой, когда семья 3 апреля пришла впервые, им сотрудница рассказывала о правилах пользования библиотекой.

"И там в том числе речь шла о залоге, который мы берем в случае, если кто хочет взять ценную, дорогую книгу. Они почему-то удивились, решили, что это касается временно перемещенных лиц. Мы объяснили, что не все книги издаются под залог, а только ценные экземпляры. Они выбрали две книги и ушли, никто денег из них не брал", – говорит Надежда Новицкая.

Второй раз семья пришла в библиотеку 16 апреля, одну книгу они сдали, а для другой продлили срок пользования.

По словам директора, на этот раз на абонементе была другая сотрудница, которая снова начала объяснять правила пользования библиотекой.

"Они начали возмущаться, говорить, что наше отношение к ним как к ВПЛ не толерантно, что мы живем на западе Украины, у нас не стреляют. Откуда они взяли про 600 гривен, я не знаю. Они даже книгу тогда не выбрали, чтобы говорить о залоге. Разговор разгорался. Я для примера им привела случай, когда школьник, тоже из семьи ВПЛ, принес сдавать книгу и там библиотекарь обнаружила надписи: "Слава России", и буквы Z. После этого мы обратились в школу, где он учился. Но это был только пример, мы не ограничиваем права перемещенных лиц. Мама просто перевернула все с ног на голову", – уверяет Новицкая.

Ребенок больше не хочет ходить в библиотеку

Однако в разговоре с OBOZ.UA Екатерина Посохова уточнила, что и в первый, и во второй раз в библиотеке находились одни и те же две сотрудницы, именно они называли суммы.

"Директор во время разговора не присутствовала сначала, поэтому она не может утверждать, что чего-то не было. Они назвали нам сумму – 300 грн за каждую книжку. Если берем пять книг, то за каждую вносим залог по 300 грн. Поэтому я и попросила позвать директора. И речь шла не о ценных книгах, а о книгах для детей ВПЛ", – настаивает Екатерина.

Она также рассказывает, что когда сын ходил в другую библиотеку у дома, там на отдельном стенде были выставлены ценные книги, которые можно было читать только в зале. Это были подарочные экземпляры, с позолотой, большие.

А в областной детской библиотеке речь шла именно о залоге для временно перемещенных лиц.

По словам мамы, Святослав больше не хочет ходить в областную библиотеку, даже не хочет идти туда, чтобы сдать книги, просит это сделать родителей.

Сосед не дает покоя переселенке

OBOZ.UA недавно писал о конфликте, возникшем в селе Старый Кривин Хмельницкой области.

Елена Гармаш, выехавшая из оккупированной части Луганской области и вывезшая оттуда 38 кошек, подвергается постоянной травле со стороны 75-летнего соседа Федора Джуренко.

Местному жителю не понравилось, что супруги Елена и Виктор Зыковы купили дом и забрали свой участок огорода, которым долгое время пользовалась его семья. Причем новые соседи сделали все официально, пригласили все измерившего землемера.

Теперь пенсионер не дает покоя новым соседям. Позволяет себе приходить в их двор, роется в дровах, а на замечания отвечает угрозами и ругательствами.

Он постоянно напоминает Елене, что она здесь никто, "беженка", поэтому ни на что не имеет права. Елена дважды вызвала полицию, но второй раз один из полицейских, вместо того, чтобы разобраться в ситуации, составил на нее протокол за ложный вызов. Хотя женщина показывала ему, что ее номер телефона у местного участкового инспектора Сергея Хамрика заблокирован. Именно поэтому ей приходится вызывать правоохранителей.

За "ложный вызов" комиссия сельского совета оштрафовала женщину на 3000 грн, и никто из руководства населенного пункта за нее не вступился.

Вместо защиты – повестка

После нашей публикации староста села Светлана Ясенчук и участковый Сергей Хамрик приезжали к Елене. Но вместо защиты участковый сделал женщине замечание, что ее кот садится на лавочку, мол, людям в селе это может не понравиться.

А потом поинтересовался, где ее муж, не служит ли он в ВСУ?

На следующий день в дом матери Виктора пришли сотрудники ТЦК с повесткой. Виктор – бывший боец АТО, получил травму позвоночника и был ограниченно пригоден.

Сосед, с которым конфликтуют супруги, заявил, что когда Виктор уйдет на фронт, Елене – конец. Все это было сказано в нецензурных выражениях. В то же время сын Федора находится за границей, а взрослый внук живет в Киеве, утверждает женщина.

"Мы ездили вчера в полицию и написали заявления. Мой муж сообщил, что уже проходит медицинскую комиссию и готовится идти в ВСУ. Но после таких угроз соседа просит предоставить мне защиту, потому что она будет на фронте. А я написала заявление, чтобы защитили моих животных. Сосед теперь хватает моих кошек за горло, издевается над ними, заявляет, что они якобы сами к нему ходят.

Вызвать участкового у Елены снова не удалось – он снова заблокировал ее номер телефона. А Федор Джуренко, по ее словам, не перестает хвастаться, что его племянник дружит с инспектором Хамриком, поэтому ему ничего не будет. На самом деле именно так и выходит.

Староста Старокривинского округа Светлана Ясенчук разбираться в конфликте с "беженкой" не желает, мол, это не ее работа. Кстати, Светлана Ясенчук за 2022 год задекларировала зарплату в 806 тысяч гривен (по 67 тысяч гривен в месяц). Для сравнения, мэр Киева Виталий Кличко за это же время заработал немногим больше – 906 тысяч грн.

Интересно, каким же таким огромным количеством дел занята госпожа староста?