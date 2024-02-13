Сосед устроил травлю, село 'не замечает', а копы оштрафовали за то, что она их вызвала: переселенка из Донбасса жалуется, что ее не приняли в Хмельницкой области

В Хмельницкой области переселенку из Сватово Луганской области оштрафовали за то, что она вызвала полицию. Женщине не дает прохода местный житель, которому не нравится соседство с семьей, бежавшей из оккупации. Ни местные власти, ни правоохранители защищать переселенцев, похоже, не собираются. Теперь женщина должна заплатить 3 тысячи гривен штрафа за то, что пыталась защитить свои права.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZ.UA.

Переселенцы не понравились соседу

Елена Гармаш выехала из Сватово Луганской области, когда ее город оказался в оккупации. По ее словам, официальной эвакуации не было. Муж влез в большие долги, чтобы оплатить переезд Елены. С собой она забрала 38 котов и двух собак, поскольку занимается спасением животных.

"Муж купил небольшую хату с огородом в селе Старый Кривин в Хмельницкой области, чтобы я могла тут разместить своих котов и собак. Мы хотели тут жить тихо, спокойно. Однако покоя нам не дает сосед, Федор", – рассказала OBOZ.UA Елена.

По словам женщины, этот Федор уже неоднократно ей заявлял, что жить она тут не будет, и обзывал ее нецензурными словами.

"Я у него такая-сякая, угрожал мне расправой. Неоднократно лез на территорию моего двора. Однажды я увидела, как он роется в дровах, которые купил муж. Я его спросила, что он тут забыл, в моих дровах. Он заявил, что это "гуманитарные дрова", что я не имею права их получать. И снова брань в мой адрес", – говорит Елена.

"Она тут жить не будет"?

Одним из поводов для раздора стал участок огорода переселенцев. По словам Елены, когда-то он вроде был выделен жительнице села под огород, но никаких документов на него в сельсовете, по словам старосты, не было.

"Это примерно 14 соток, которые отрезаны от нашего огорода. Их захватил сосед. Мы с мужем обращались в сельсовет, но староста нам говорила, что никаких документов на него нет. Мол, может быть, была какая-то устная договоренность с предыдущим старостой, но она об этом ничего не знает. Тогда я вызвала комиссию из Нетешинской районной администрации, которая должна была установить границы. Соседу это не понравилось. Он при них орал, что я беженка, что я тут никто. И заявил, что "она тут все равно жить не будет, я ее выселю". Я повернулась к нашей старосте, спрашиваю: "Что это такое?" А она отвечает: "Я ничего не слышала". И никто из присутствующих за меня не заступился", – рассказывает Елена.

А теперь, по словам женщины, в сельской книге появилась запись об этом участке, что он принадлежит ее соседу.

Вместо помощи – штраф

Елене Гармаш не раз приходилось обращаться к местным правоохранителям за защитой, но и тут она никакой помощи не получила.

Она вспоминает, что как-то вышла во двор покормить кур, а Федор вновь стал ее оскорблять. Женщина не выдержала и вызвала полицию. Но и это соседа не успокоило. К участковому Елена также обращалась, но местный правоохранитель, по ее словам, просто заблокировал номер телефона женщины.

"При этом сосед рассказывал, что ему ничего не будет. Так и получается, что ему все сходит с рук. Другие люди связываться с ним не хотят, боятся его, поэтому, когда полиция их опрашивает, они молчат", – говорит переселенка.

Как-то у Елены пропали кот и кошка. Она написала заявление в полицию, но никто разбираться тоже не стал.

Когда она второй раз вызвала полицейских, чтобы пожаловаться на соседа, ей самой выписали штраф за ложный вызов.

"Я при них набирала номер участкового и показывала им, что я у него заблокирована. Мне не у кого искать защиты от такого соседа. Но мне выписали штраф за ложный вызов полиции. На админкомиссии, где присутствовала и староста села, мне сказали, что у меня должны быть доказательства против соседа. Я должна была снять все это на видео. А раз нет, то сама виновата", – рассказывает женщина.

Уведомление о штрафе пришло только через месяц. Хотя если бы его прислали раньше, то у Елены был бы шанс оплатить 50% суммы. Теперь же она обязана выложить 3 тысячи гривен. За то, что хотела правовым путем защитить себя.

Не дают гуманитарную помощь

Елена Гармаш также пожаловалась, что не получает гуманитарную помощь как временно перемещенное лицо. Когда она поинтересовалась в сельсовете этим вопросом, ей ответили, что дают помощь только "остро нуждающимся".

Поскольку Елена долго болела, ей посоветовали собрать чеки на потраченные на лечение средства и тогда ей пообещали выдать продуктовый набор.

Мы связались со старостой села Старый Кривин Светланой Ясенчук и попросили ее высказать свою точку зрения на сложившуюся ситуацию. Однако говорить по телефону с журналистом она не захотела: "Я не отказываюсь, но вы приезжайте сюда и покажите свои документы", – отрезала староста.

Елена Гармаш сдаваться не собирается, она намерена искать защиты в органах по правам человека.