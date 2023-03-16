Планировали парализовать поставки западной техники и оружия для Украины: в Польше подтвердили задержание сети агентов РФ

Министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский подтвердил разоблачение в стране сети российских шпионов, которые должны были готовить диверсии. В частности, они планировали блокировать поставки западной техники и оружия в Украину.

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Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Польши. Каминский отметил, что подозреваемые вели разведывательную деятельность в Польше и готовили "диверсионные акты по запросу российской разведки".

"Факты указывают на то, что эта группа контролировала железнодорожные маршруты. В ее задачи входило в т.ч. распознавание, мониторинг и документирование перевозок с оружием, осуществляемых для Украины. Подозреваемые также готовились к диверсионным действиям, направленным на то, чтобы парализовать поставки техники, оружия и помощи в Украину", – сказал министр.

Им также было приказано вести пропагандистскую деятельность с целью дестабилизации польско-украинских отношений, подстрекать и возбуждать в Польше враждебное отношение к государствам Североатлантического альянса, а также атаковать политику польского правительства в отношении Украины.

Он уточнил, что за последние дни Служба внутренней безопасности задержала 9 человек подозреваемых. Шесть из них были помещены под стражу до суда. Прокуратура предъявила им обвинение в шпионаже в пользу России и участии в организованной преступной группе.

Напомним, американская разведка считает, что пророссийские силы планируют организовать протесты в Молдове, чтобы попытаться разжечь сфабрикованное восстание против молдавского правительства. Они ставят своей целью сформировать в Кишиневе более пророссийскую администрацию.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Германии действует целый ряд агентов РФ, которые пытаются настроить Берлин прекратить военную помощь Украине. Они устраивают акции, на которых призывают немецкое правительство сменить прозападный вектор.