Суд назвал проверку работ Шкарлета на плагиат незаконной

Комитет по вопросам этики Нацагентства по обеспечению качества высшего образования (НАОКВО) проверял работы министра образования и науки Сергея Шкарлета на плагиат незаконно.

Соответствующее решение было вынесено Окружным административным судом Киева. Об этом в понедельник, 5 апреля, сообщил сам глава МОН в своем Telegram-канале.

Иск в суд о незаконности действий Комитета подал Шкарлет. Он заявил, что "в судебном порядке защитил свое имя как ученого, который никогда не занимался плагиатом".

"Поэтому всех своих политических оппонентов, которые пытались на этом построить целую кампанию по дискредитации, искренне поздравляю с ожидаемым фиаско", – написал министр.

Он считает, что на некоторое время Комитет "превратился в инструмент манипуляций".

"Здесь речь идет не обо мне, а о том, что злоупотребление полномочиями и личные интересы отдельных чиновников дискредитируют институциональные основы академической добропорядочности", – считает Шкарлет.

Он добавил, что решение о наличии или отсутствии плагиата в работах украинских ученых "должно приниматься исключительно в рамках действующего законодательства, уполномоченными структурами и только на основании доказанных фактов".

В комментарии "Украинской правде. Жизнь" представители НАОКВО сообщили, что решение суда комментировать еще не могут, поскольку его официально пока не опубликовали и по состоянию на 5 апреля копия документа к ним не поступала.

В то же время Комитет в случае удовлетворения иска министра намерен обжаловать такое решение в апелляционном суде.

"Считаем, что Комитет по вопросам этики Национального агентства действовал в пределах своих полномочий и действующего законодательства. Никакой политической предвзятости при принятии обжалуемого решения не было", – сказано в заявлении.

Также там рассказали, что это не первый иск в Национальное агентство с подобными требованиями.

Два из них были удовлетворены судами первой и апелляционной инстанции. В одном из дел суд удовлетворил апелляцию Национального агентства и закрыл производство по делу, рассказали в НАОКВО.

"Точку в этих процессах поставит Верховный суд, поскольку сейчас отсутствует правоприменительная практика в указанной категории дел", – сообщили представители Комитета.

Напомним, ранее в Нацагентстве обнаружили плагиат в работах министра образования и науки Шкарлета. Их анализ показал, что в четырех публикациях было допущено использование текстовых заимствований без ссылки на источник.

Как сообщал OBOZREVATEL: