Шкарлет через адвоката потребовал удалить статьи о плагиате в его диссертации

Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет потребовал удалить публикации исследователей, в которых его и его бывших университетских коллег обвиняют в плагиате.

Об этом сообщила "Украинская правда", ссылаясь на письмо юриста Александра Радченко, которое оказалось в распоряжении журналистов.

Адвокаты главы МОН пытаются удалить статьи на сайте "Ошибки и фальсификации в научных исследованиях" из-за "разглашения персональных данных" и фото Шкарлета.

Ученые со своей стороны уверяют, что использовали материалы из открытого доступа. Кроме того, они заявили о притеснениях свободы слова и написали обращение к руководству. Письмо подписали 42 научных сотрудника.

"Особое возмущение ученых вызвали последние действия со стороны лиц, которых уличили в плагиате – они требуют удалить всю информацию об их поступках...

Это уже очень серьезно, потому что отражает отношение к академической добродетели не только отдельных лиц, но и руководства МОН", – считает доктор медицинских наук Светлана Арбузова, которая также подписала обращение.

Напомним:

Ранее представители инициативы "Диссергейт" нашли плагиат в научных работах Шкарлета. Часть его диссертации якобы списана из российских источников.

Плагиат в работе нашел и Комитет по вопросам этики Национального агентства по обеспечению качества высшего образования.

Шкарлет, ссылаясь на "два заключения профессиональных представителей", заявил, что вопрос о его плагиате закрыт.

Позже списанный текст в научных работах нашли у некоторых членов комиссии по академической добродетели из Национального университета "Черниговская политехника". Именно эта комиссия не признала наличие плагиата у Шкарлета.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 декабря 2020 года Кабинет министров Украины на внеочередном заседании уволил Шкарлета с должности заместителя министра образования и науки по вопросам европейской интеграции, чтобы назначить его главой МОН.

Офис генерального прокурора открыл уголовное производство о кнопкодавстве во время голосования в Верховной Раде за назначение Шкарлета министром.​​​