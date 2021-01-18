В Офисе генпрокурора начали дело из-за кнопкодавства за назначение Шкарлета главой МОН. Документ

Офис генерального прокурора Украины (ОГП) открыл уголовное производство о кнопкодавстве во время голосования в Верховной Раде за назначение Сергея Шкарлета министром образования и науки.

Заявление о вероятном нарушении подала народный депутат, заместитель председателя партии "Голос" Инна Совсун, сообщается на сайте политсилы.

Переданные в ОГП материалы свидетельствуют, что карта депутата от ОПЗЖ Григория Суркиса проголосовала за, хотя его не было в зале Рады.

Кнопкодавство – уголовное преступление, предусмотренное статьей 364-2 УК. Расследование поручено провести Государственному бюро расследований.

"Это решение – это еще не восстановление справедливости, но уже первый шаг к этому. Борьба будет долгой и непростой. Однако я убеждена, что если мы сейчас закроем глаза на это очевидное нарушение, то это означает, что кнопкодавить можно и дальше.

Голосование должно быть персональным, как и политическая ответственность. Парламенту должно быть стыдно, что сейчас министром образования и науки называет себя человек, который на самом деле не имел 226 голосов поддержки в Верховной Раде. Это нужно исправить, а депутатов-нарушителей – наказать по закону", – заявила Совсун.

Ответ Офиса генпрокурора:

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 декабря Кабинет министров Украины на внеочередном заседании уволил Шкарлета с должности заместителя министра образования и науки по вопросам европейской интеграции, чтобы назначить его главой МОН.