В конце прошлого года я дала себе слово, что больше ничего не напишу про ковид.

Бороться с системой бессмысленно- Ванька слушает да ест, да отчеты строчит как все круто. Бороться с тупостью большинства опустились руки- антимасочники, антипривовчикники просто меняются калейдоскопом маразма и я подумала - хватит.

Мы стали выдавать Концентраторы и перешли в режим "ну кому сможем, тому и поможем. Всех не спасти". И я заткнулась.

Уже неделю телефон разрывается. Помогите спасите. Где достать кислородную маску, нам Актемра назначили, как положить в стационар пациента без пцр - дежавю ноября декабря 20 года. И я все равно молчала. Где могла Помогала, где не могла- просила прощения..

Несколько дней назад (не пишу специально дату, чтобы наши деятели не вычисляли смену врача дабы сделать единственное, что они умеют- уничтожить) я получила это сообщение (ниже в тексте)

А сегодня днём 95 Летнего участника ВОВ с сатурацией 70 госпитализировали только после звонка в департамент.на момент госпитализации он уже был без Сознания. Пока скорая обзванивала опорные в поиске реанимационного места.

Реанимационных мест нет.

Есть места с кислородом. Теперь они называются так. Правда разницу между реанимацией и койкой с кислородом видимо люди "у руля" не особо различают.

Нам остаётся радоваться, что наши старики будут умирать не в мучении. С кислородом.

В опорных больницах с начала нового года количество реанимационных коек не увиличилось. А если бы и увеличилось, то реаниматологов негде взять..

Кличко сегодня вышел и сказал честно: реанимационных коек у нас нет.

А у нас вот есть. Называется "койка с кислородом".

———

Здравствуйте Екатерина , мы с вами не знакомы . Меня зовут .... Я доктор ковидного отделения в 5 городской больницы в Парке Шевченко.

Пишу вам так как не знаю куда и кому вообще можно и нужно писать. Но то что происходит сейчас в больнице - это просто массовое истребление людей . У нас не работает или не налажена работа кислорода. В нашей больнице реанимация на 7 человек. все кто туда поступают крайне тяжёлые. Сейчас регулярно каждый день пропадает на 1-2 часа кислород. Вчера у нас "похоронили" очередных 2 х человек из-за этих перебоев. Сидеть там и слышать как больные умоляют дать им кислород , держать их за руку и смотреть на муки и как они умирают , но при этом быть бессильным просто не в моготу. Морально это очень убивает . Выжигает в тебе все человеческое . Реанимация в эти моменты похожа на газовую камеру. Помогите

Помогите пожалуйста. придайте этой ситуации огласку , помогите спасти людей

Нам нужен криоцилиндр минимум на две тонны. Но его нет.

——-

Обращаюсь к тем, кто отвечает за этот город и область. Закройте город! Запретите любые массовые мероприятия! Сделайте хоть что-то.

Мы потеряем сотни людей в самое ближайшее время. Мы уже из теряем по стране. Посмотрите на западную. Вы хотите повторить их "подвиг"?

Выходите с информацией не об открытии пцр Лаборатории спустя год после начала пандемии. Выходите к людям и говорите о том, что происходит в реальности!!

Люди потеряли бдительность в том числе и от того, что с экранов опять "у нас все хорошо. Все под контролем"

Пожалейте стариков. Группы риска.

Пожалуйста. Пожалейте врачей. Они на грани..

Я не хочу войны опять. Я просто хочу, чтобы этот ужас прекратился.

Ps. Я передала письмо всем, кто сейчас может ещё как то повлиять на ситуацию. И я буду следить за доктором, от которого я получила это письмо. И если начнутся гонения я передам эту информацию на самый верх..

Ps. Ну и к обычным гражданам.

Вы все, те кто в ресторанах, кто “я не могу надеть маску у меня аллергия я задыхаюсь”, кто в в очередях друг у друга на спине, кто в барах по ночам толпами, кто "ну я то уже переболел почему я должен сидеть дома" - вы все привели нас к очередному локдауну. Который окончательно добьёт экономику и эту страну. А ещё вашим родителям точно также может не достаться место в Реанимации. Как и моим. Мы к сожалению в этом смысле будем равны. Не смотря на все усилия. Мои и таких как я.

Поздравляю. Вы все участники и пособники этого безумия..

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.