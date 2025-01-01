Писала о рейдах в Viber: в Сумской области наказали женщину, которая информировала о местах пребывания работников ТЦК

Женщина в Сумской области через канал в Viber информировала односельчан о рейдах сотрудников ТЦК. За это она предстала перед судом по обвинению в препятствовании законной деятельности Вооруженных сил Украины.

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Суд признал обвиняемую виновной и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с испытательным сроком 2 года, после которого наказание может быть отменено. Об этом говорится в приговоре Роменского горрайонного суда Сумской области от 23 декабря.

В суде по обвинению в уголовном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 114-1 УК Украины, оказалась жительница села Васильевка Роменского района. Она через канал в Viber информировала односельчан о рейдах ТЦК. Следствие, а впоследствии и суд квалифицировали такие действия как препятствование законной деятельности ВСУ, что предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 8 лет.

Впрочем, еще до начала рассмотрения дела судом обвиняемая и представители прокуратуры заключили соглашение о признании виновности, по условиям которого женщина полностью признавала свою вину и раскаивалась в том, что своими действиями препятствовала мобилизационным мерам – и за это ее избавляли от реального отбывания наказания.

Рассмотрев все обстоятельства, а также учитывая условия соглашения о признании виновности, раскаяние обвиняемой в зале суда, а также то, что она воспитывает двух малолетних детей, суд своим приговором утвердил условия соглашения.

Женщине назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с испытательным сроком 2 года. При условии "полного и безоговорочного признания вины", если в течение испытательного срока она не совершит нового правонарушения и будет выполнять возложенные на нее судом обязанности (в частности, регулярно "отмечаться" в органе пробации), ее избавят от отбывания назначенного наказания.

В то же время, суд решил конфисковать у обвиняемой "орудия преступления": телефон Redmi 9, из которого она администрировала упомянутую сельскую группу в Viber и публиковала там сообщения о рейдах ТЦК. Он пойдет в доход государства.

Напомним, ранее сообщалось, что в Чернигове уроженец Москвы уклонился от мобилизации и получил приговор. Уклониста, который не явился на призыв в воинскую часть после вручения повестки, осудили на три года лишения свободы с испытательным сроком на два года.

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