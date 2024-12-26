В Чернигове уроженец Москвы уклонился от мобилизации и получил приговор: как наказали

В Чернигове мужчину, уклонявшегося от призыва во время мобилизации, приговорили к трем годам лишения свободы с испытательным сроком два года. По данным следствия, гражданин Украины, уроженец Москвы, не явился на призыв в воинскую часть после вручения повестки.

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Информация об этом содержится в приговоре Деснянского районного суда Чернигова. Согласно документу, ранее мужчина самостоятельно прибыл в призывной участок 4 апреля 2023 через мобилизацию.

Впоследствии он получил повестку о необходимости прибыть 10 апреля для выезда в воинскую часть. Без уважительных причин житель Чернигова не явился и тем самым уклонился от призыва. В суде обвиняемый свою вину не признал полностью.

Он рассказал, что пришел в ТЦК для обновления данных, военный занимавшийся документами поинтересовался, будет ли тот проходить ВЛК. Он сказал, что пока он не может, поскольку не имеет при себе медицинской карты. Военный просил подписать документы и сказал, что он может быть свободным, но при необходимости его могут вызвать снова. Повестку ему не вручали. При возвращении документов обвиняемый заметил, что военного билета там не было, только паспорт и медицинский документ, который он предъявлял. Мужчина решил не возвращаться назад, поскольку испугался отсутствия военного билета.

На заседании также было рассмотрено доказательство в виде справки военно-врачебной комиссии от 4 апреля 2023 года, в которой участвовал мужчина для прохождения медицинского осмотра. В этом документе записаны результаты медицинского обследования обвиняемого, согласно которым он был признан "пригодным" к службе с подписью мужчины. Но у справки были определенные неточности в диагнозе.

Согласно материалам следствия, как доказательства есть военный билет, карта медицинского обследования, вывод о пригодности к военной службе, корешок о получении повестки, в которых есть подпись жителя Чернигова.

Суд принял решение признать мужчину виновным в совершении преступления и назначил наказание в виде лишения свободы на три года. Однако обвиняемый был освобожден от отбывания назначенного наказания с условием, что он в течение двух лет не совершит нового преступления и исполнит возложенные на него обязанности.

Как сообщал OBOZ.UA, в Одесской области суд засудил мужчину за отказ от мобилизации. Житель села Ивановка заявил, что не хочет идти в армию из-за своих религиозных убеждений. В результате мужчина получил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года и 5 месяцев.

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