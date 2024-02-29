PIN-UP Foundation эвакуировал с Харьковщины три детских дома

Благотворительный фонд PIN-UP Foundation продолжает оказывать помощь пострадавшим от войны украинцам. В военных условиях волонтеры фонда успешно эвакуировали 31 украинца из Харьковской области в безопасный город Тернополь.

PIN-UP Foundation откликнулся на обращение общины Великого Бурлука Харьковской области, которая просила о помощи в эвакуации трех домов детского типа из-под обстрелов в безопасный город. Процесс эвакуации из Великого Бурлука в Харьков проходил в сотрудничестве с Харьковским координационным центром, ОО "Я Спасенный", ОО "Пролиска" и ОО "Пятихатки-Бам". По прибытии в Харьков дети были обеспечены пищей и необходимыми средствами, а затем переправлены на поезд в Тернополь По просьбе волонтеров PIN-UP Foundation руководство Харьковского железнодорожного вокзала обеспечило дополнительный вагон для комфортной перевозки, из трех детских домов был эвакуирован 31 человек, из которых 25 несовершеннолетних детей.

Мы продолжаем наблюдать последствия страшной войны, в которой страдают дети. В эти трудные времена цель фонда – предоставить им необходимую безопасность и защиту. Я благодарна всем волонтерам и работникам Харьковского железнодорожного вокзала, которые присоединились к этой миссии спасения. Только в единстве мы обеспечим для наших детей надежду на будущее", – прокомментировала Марина Ильина, президент PIN-UP Foundation.

Напомним, это уже пятая миссия PIN-UP Foundation по эвакуации людей в пределах Украины и за границу. Всего силами фонда в безопасные места было вывезено более 150 украинцев. PIN-UP Foundation продолжит помогать нуждающимся.

PIN-UP Foundation – это благотворительный фонд, объединяющий волонтеров, профессионалов, неправительственные организации и мировое сообщество, имеющие общие ценности и стремящиеся к развитию Украины. Программы фонда направлены на поддержку социально незащищенных категорий населения, развитие образования, спорта, здравоохранения и помощь в восстановлении страны.