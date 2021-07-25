Пилот-новичок посадил самолет, у которого отказал двигатель, и снял все на видео

Пилот-новичок из города Шарлотт (штат Северная Каролина, США), имеющий менее 80 часов налета, сумел посадить самолет, у которого отказал двигатель. Соответствующим видео он поделился в сети.

Так, Брайан Парсли был вынужден приземлиться за считанные минуты. Случай произошел 22 мая этого года, когда мужчина завершал длительный полет по пересеченной местности в одиночку.

Приблизительно в 20 километрах от аэропорта у него закончилось топливо. В разговоре с авиадиспетчером он сообщил, что у него "не работает ни один двигатель".

Видео дня

Тем не менее пилот сумел быстро найти открытое поле, чтобы попытаться выполнить заход на посадку. Всего за одну минуту ему удалось успешно приземлиться.

Как рассказал сам Парсли в своем YouTube-канале, "это было больше, чем почти смертельный опыт". "Я также надеюсь, что это может быть невероятной возможностью для обучения других", – отметил мужчина.

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