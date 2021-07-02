Пилотам пришлось посадить Boeing 737 на океан у Гавайев: подробности происшествия

У побережья Гонолулу в США (Гавайи) совершил экстренную посадку грузовой самолет Boeing 737. Пилоты сообщили о неисправности двигателя.

Борт приводнился в океан около 2:30 по местному времени. Об этом пишет CNBC со ссылкой на данные Федерального управления гражданской авиации.

Отмечается, что пилоты сообщили о неисправности двигателя и пытались вернуться обратно в Гонолулу, но были вынуждены посадить самолет на воду.

По предварительным данным, береговой охране удалось спасти обоих пилотов.

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Управления гражданской авиации и Национальный совет по безопасности транспорта проведут расследование инцидента.

Напомним, что ранее пассажирский самолет Wizz Air, летевший из Катовице в Запорожье, совершил экстренную посадку из-за неисправности шасси. Тогда обошлось без пострадавших.

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае в одесском аэропорту аварийно сел самолет "Международных авиалиний Украины", который направлялся из Стамбула в Борисполь.