В ВОЗ оценили рекомендацию делать по три прививки Pfizer против COVID-19

Во Всемирной организации здравоохранения пока не рассматривают рекомендацию вакцинировать против COVID-19 тремя дозами препарата Pfizer.

Об этом сообщил глава представительства ВОЗ в Украине Ярно Хабихт на брифинге по случаю прибытия в Украину первой партии вакцины от глобальной инициативы COVAX. Его цитирует "Укринформ".

Эксперт указал, что эффективность трех прививок от коронавируса указанным препаратом еще на стадии исследований.

"Принимая во внимание актуальность вопроса, пока речь идет о двух дозы вакцины [Pfizer ]. Если говорить о так называемых бустерных, третьих дозах вакцины – исследование по этому поводу еще продолжаются", – сказал Хабихт.

В дальнейшем, по его словам, ВОЗ будет учитывать рекомендации производителей вакцин относительно необходимого количества прививок после проведенных исследований.

Он добавил, что для Украины сейчас должно быть приоритетом обеспечить тех граждан, которые получили первую прививку, второй дозой вакцины.

Напомним, недавно генеральный директор компании Pfizer Альберт Бурла заявил, что людям после двух вакцины от коронавируса может потребоваться еще и третья доза. Он также не исключил, что придется делать прививку ежегодно.

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