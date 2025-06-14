Петр Порошенко передал Кривому Рогу три комплекса 'Ай-Петри', которые будут защищать город от ракет

Три комплекса противодействия вражеским средствам технической разведки "Ай-Петри" отныне будут защищать небо над Кривым Рогом. Об этом Петр Порошенко написал в соцсетях, сообщает "Европейская солидарность".

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"Вчера были в Кривом Роге. Город понемногу оправляется от страшной трагедии, которая произошла в начале апреля. Тогда враг ударил баллистикой по жилому кварталу, именно возле детской площадки. Погибло двадцать человек. Среди них девять детей. Это была самая массовая гибель украинских детей от баллистики", – отметил он.

"Еще тогда было ясно: сочувствия здесь мало. Нужно срочно защитить Кривой Рог. К тому времени наша команда уже имела успешный опыт применения комплекса "Ай-Петри СВ" на фронте. Он прикрывал артиллерийские бригады, спасал технику и жизни воинов от вражеских дронов и КАБов", – отмечает Порошенко.

Пятый президент Украины рассказал о принципе действия комплекса "Ай-Петри".

"Но как это можно применить для защиты мирного города от ракет? Перед каждым запуском баллистики в небе висит разведывательный дрон. Именно он корректирует огонь. Когда "Ай-Петри" его находит, то глушит видеосигнал и разъединяет с пультом управления. Поэтому пускать баллистику вслепую россиянам становится проблематично", – пояснил он.

Порошенко также рассказал, кто профинансировал системы "Ай-Петри" для города.

"В Кривом Роге будет работать три полноценных комплекса на базе пикапа и собственно самой установки. Одну закупила местная ВГА, вторую профинансировал Киевсовет по инициативе нашего Александра Погребиского, третью оплатил Фонд Порошенко. Командная работа, и я очень горжусь этим. Это не первый украинский город, который будет защищен "Ай-Петри", – отметил пятый Президент Украины.

"Отныне под управлением 20-го армейского корпуса будут помогать прикрывать Кривой Рог", – отметил он.

Начиная с осени 2023 года, Петр Порошенко инвестировал более 200 миллионов гривен в производство уникальных систем противодействия средствам технической разведки "Ай-Петри СВ", которые успешно прошли испытания и используются в Вооруженных Силах, прикрывая тысячу километров линии боестолкновения. Государство долгое время не выделяло финансирование на эту программу. В марте 2025 года Порошенко сообщил о контракте с Министерством обороны.

В целом Порошенко уже передал в войска более сотни комплексов противодействия техническим разведкам "Ай-Петри СВ".

Как сообщал OBOZ.UA, Порошенко поздравил украинских воинов с миллионом отминусованных оккупантов и передал партию дронов и техники. Фото.