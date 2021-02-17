Петр Оленич: через 5 лет киевляне будут иметь "город в кармане"

В начале года киевляне вдруг узнали, что мобильное приложение Kyiv Smart City прекратил работу, а вместо него в магазинах мобильных приложений появился новый продукт под названием "Киев Цифровой". Сегодня именно этот продукт является "цифровым интерфейсом" Киева. Кто-то связывал процессы изменений на цифровом направлении с распределением сфер влияния в столице, а кто-то увидел в этом начало настоящей цифровизации города.

Как бы там ни было, "Киев Цифровой" отработал свой первый месяц с неплохим результатом – приложение загрузили более 200 000 раз, более 17 000 киевлян добавили в "Киев Цифровой" данные о своих автомобилях, а одних только электронных билетов на наземный транспорт с помощью приложения было куплено более чем на 28 млн гривен.

За последними цифровыми трансформациями Киева стоит фигура председателя Научно-технического совета Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Петра Оленича. Именно под его контролем работает сегодня "Киев Цифровой". И именно о цифровизации столицы мы решили с ним поговорить более подробно. Начали с темы диджитала, но потом обнаружили целый пласт проблем и вызовов. Могут ли электронные сервисы побороть коррупцию? Какие новые электронные сервисы появятся в городе следующими, и как это изменит жизнь киевлян? Читайте и узнаете.

– В январе неожиданно исчезло приложение Киев Смарт Сити и появился "Киев Цифровой", что это было, почему так внезапно? Для многих киевлян это стало полной неожиданностью.

– Мы на самом деле очень извиняемся, что нам пришлось так оперативно решать эти вопросы по замене приложения. Предыдущий находился в частной собственности. Договор о сотрудничестве с городом заканчивался как раз 31 декабря. Мы не были удовлетворены работой и сделали свое собственное приложение. Это если кратко.

Если подробнее, то предыдущее имело много недостатков связанных с авторизацией и стабильной работой, что вызывало недовольство пользователей. Учитывая, что приложение принадлежало частной компании, КП ГИВЦ не могли вносить изменения и корректировать его работу. Каждую доработку необходимо было заказывать отдельно.

Сейчас "Киев Цифровой" принадлежит городу. Он создан КП ГИВЦ и доступен бесплатно во всех магазинах приложений. Мы взяли на себя ответственность обеспечить качество предоставления городских услуг и не допустить нарушения, в частности, ни авторских прав, ни прав потребителя. И приложение оправдало ожидания. Оно работает надежно и стабильно, количество его пользователей растет. Это живой организм, который постоянно развивается.

– Теперь, когда, как вы говорите, город полностью контролирует приложение, какие дальнейшие планы его развития? Когда можно будет, например, заплатить с его помощью коммуналку или записаться к врачу?

– Мы планируем постоянное развитие мобильной платформы сервисов Киева. Она будет интегрироваться в приложения "Киев Цифровой".

Из ближайших планов – оплата парковок, возможность покупать абонементы на нее, интерактивная карта наличия мест для парковки.

На очереди – возможность оплаты услуг детского сада, регистрации в садики и школы. Работаем над удобной интеграцией с сервисом "Дія" по обмену документами: правами, техническими паспортами на автомобиль.

Также предоставим возможность доступа к цифровым документам "Дія" через "Киев Цифровой" для использования при получении сервисов. Прежде всего тех, где необходима верификация для получения определенных городских услуг.

– Такое ощущение, что вместе с заменой приложении состоялась замена команды, которая занимается диджитализацией Киева. По крайней мере, такие слухи ходят. Что происходит за кулисами киевской политики?

– Действительно, состоялась замена команды, которая отвечает за цифровизацию города. Мэр столицы, Виталий Кличко, сделал цифровое направление одним из приоритетов работы мэрии. Весной прошлого года произошла смена команды, мы получили определенный набор сервисов и систем по наследству. Они были незавершенные, недоработаны, и мы начали работу по наведению порядка и структурированию их архитектуры.

Нам пришлось пересмотреть процедуру принятия решений, проанализировать существующую архитектуру и разработать основные рекомендации по оптимизации процессов. Первым результатом этой работы стало предоставление доступа финансовым компаниям для приема платежей за электронный билет.

Затем мы отошли от услуг единого монопольного подрядчика по продаже этих билетов, договорились с двумя агентами, которые отдельно обеспечивают продажи и работу электронного билета (именно приобретение и валидацию). То есть мы оптимизировали и стабилизировали работу самой системы электронного билета. И можем сейчас переходить к внедрению новых сервисов. Прежде всего – это возможность использовать электронный билет в маршрутках.

– Такая замена, очевидно, понравилась не всем. Очень часто в СМИ можно встретить материалы, скажем так, не комплементарные для вас. Кто за этим стоит, по вашему мнению?

– Прежде всего, это нужно предыдущей команде, которая, зарегистрировав право собственности на частные торговые марки, получив патент, получив авторские права, планировала и в дальнейшем зарабатывать на киевлянах, указывать нам, как развиваться, а также получать постоянное вознаграждение за адаптацию и модернизацию приложения. И делать все это монопольно, без допуска других участников рынка с процедурам, что является очень плохим именно для вектора развития города. Ну и еще это люди, которые привыкли "решать вопросы". Переход в цифру позволяет избавиться от различных посредников и "решал". Особенно, так называемой строительной мафии. Цифровые технологии делают жизнь всех этих людей сложной. А городские сервисы – свободными от давления и коррупции.

– Вы занимались департаментом земельных ресурсов. А сейчас управляете проектом IT-трансформации Киева? Где земля, а где IТ? У вас есть релевантный опыт?

– Да, есть. До этого я работал первым заместителем в департаменте IТ, и так сложилось, что IТ – это мое увлечение с детства, я всегда интересовался развитием цифровых технологий. Может, поэтому я на каждой работе хочу прежде всего перенести все бизнес-процессы в цифру. Кстати, трансформация земельного департамента началась именно с развития прозрачной системы – публичной кадастровой карты Киева.

– Большинство чиновников сейчас, наверное, вообще не понимает о чем идет речь?

– Все очень просто. В цифровых технологиях существуют процедуры, которые обеспечивают открытость, прозрачность, доступность и контроль. Никто не может вмешиваться в работу системы и каким-то образом ее коррумпировать. Это принципиально невозможно. Именно такие системы мне интересно строить. А еще мы должны предоставлять качественный сервис киевлянам. Нам, например, удалось побороть проблему несоблюдения сроков выполнения услуг. Сейчас все выполняется вовремя, потому что был отстранен человеческий фактор. А машина, принципиально не умеет "делать ноги" тому или иному документу. Для нее – все равны.

– То есть закон один для всех?

– Да, цифровизация является причиной того, что правила игры для всех становятся одинаковыми.

– И это, наверное, не всем нравится?

– Определенному кругу не нравится, да. Кто-то раньше наживался на процедурах, в связи с тем, что люди не понимали, как они происходят. Другие наживались на непрозрачности работы, третьи – на "решении вопросов".

– Давайте возьмем для примера земельные ресурсы, которыми вы занимались. Цифровизация. Как это там помогло?

– В земельных отношениях мы прежде всего оцифровали все процессы обработки, рассмотрения и принятия решений по земельным вопросам.

На сегодня вся информация содержится в системе, которая фиксирует четкую дату вхождения, устанавливает регламентированные сроки рассмотрения, а специалист не может от нее отойти ни вправо, ни влево. В то же время он должен выполнить работу в четко установленные сроки.

Так мы получаем контроль соблюдения сроков, установленных законом, и, что не менее важно, получаем прозрачность процесса принятия решений, так как все этапы и все комментарии всех специалистов фиксируются в системе навсегда. А самое главное – вся история принятия решений (отказ или согласования документации) сохраняется на всю жизнь и учитывая, что это коммунальное имущество, которое передается или продается, должно быть доступно любому желающему для ознакомления. Система обеспечивает прозрачность прохождения процесса.

– Давайте поговорим о скорости цифровизации. Почему так долго происходило внедрение электронного билета в Киеве?

– Это сложный вопрос. Я считаю, на самом деле, что его внедрением занимались непрофессионалы. Потому что каждый крупный проект предусматривает 25 рабочих часов в сутки и предусматривает создание команды, которая действительно может воплощать проект, не тратя времени на споры и определенные собственные амбиции и настроена на результат.

– А бюджеты на городские IТ​​-проекты? Сколько тратит Киев сравнению с другими европейскими городами? Что у них такого, чего еще нет у нас?

– Киев тратит на фоне европейских городов, конечно, в разы меньше. На самом деле предпосылки к полноценной цифровизации у нас на сегодня даже больше сложились, чем в европейских городах. Потому что там за последние 100 лет были произведены четкие, оптимальные системы взаимодействия или рассмотрения любых вопросов и цифровизация улучшила, ускорила некоторые процессы, но в целом, не создала никаких вау-эффектов. Это была полноценная эволюция от одного процесса к другому, вызванная исключительно развитием технологий.

У нас же ситуация несколько иная. Нам цифровые системы обеспечивают качественный резкий рывок в работе органов, принимающих управленческие решения. Первое – оптимизация процессов, второе – полноценная прозрачность, и третье – обеспечение равенства условий.

– У нас же есть возможность анализировать чужой опыт и выбирать для города лучшие решения. Что, по вашему мнению, с западного опыта у нас приживется, а что нет?

– Точно приживется внедрение интеллектуальной транспортной системы. Потому что подходы в расчетах по погрузке одинаковы для любой точки мира. И здесь нам как раз лучше всего взять за образец опыт европейских коллег из аналогичных крупных городов, вроде Берлина, просто скопировать систему взаимоотношений, адаптировать под местные нужды и обеспечить равные правила для всех.

У нас есть проблема трафика. Все киевляне и гости города будут в равных условиях, несмотря на чин, несмотря на статус в обществе, пользоваться транспортными полосами будут все в равных условиях. Если кто-то выедет на полосу общественного транспорта – гарантированно получает штраф. Нарушив правила проезда перекрестка, все будут получать штраф также на равных условиях.

И сегодня в качестве примера всего лишь 20 камер установлены в нарушение скорости в Киеве, но штрафы приходят всем одинаково. И это справедливо и правильно.

– Скажите пожалуйста, каким будет "Киев Цифровой" через 5 лет? У вас же есть стратегия развития цифровых сервисов в городе?

– Через 5 лет это будет "город в кармане". Киевлянин, взяв смартфон или открыв в веб-интерфейсе свой кабинет, получать персонализированную информацию о доступных лично ему услугах и преимуществах, льготах и социальных сервисах.

Можно будет влиять на решения города – электронная демократия позволит подавать инициативы, голосовать, получать статистику и другие публичные данные.

Внедрение открытых данных и цифровой экосистемы придаст импульс другим проектам. Будет завершено внедрение системы видеонаблюдения, мы будем спокойны за наших детей по дороге в школу и безопасности вообще.

Киевские сервисы будут соединены с общенациональными, такими как "Дія". И главное – мы ставим целью полный отказ от обращения бумаги внутри КГГА.

Также киевлянин сможет заказать через "Киев Цифровой" любые документы в электронном виде, не посещая ни одного государственного или местного заведения.

– Как вы привлекаете специалистов к работе над проектами? Может ли Киев обеспечить конкурентную зарплату для молодых айтишников? Чем вы вообще привлекаете именно молодых специалистов?

– Коммунальные предприятия могут предложить конкурентную зарплату. Она не является крупнейшей на рынке, но она является конкурентной – это 100%. Не все ИТ-специалисты зарабатывают миллионы. Это удается лишь единицам, которым удалось найти инвесторов под свой продукт.

IТшники – это инженеры, работающие ненормированный рабочий день. Их по праву можно считать современной технической интеллигенцией.

В наш уровень заработной платы мы позволяем себе даже перебирать по качеству и не всех даже подбирать на работу, если они не соответствуют нашим требованиям.

– Насколько сегодня защищены данные киевлян? Ну ведь не секрет, что интернетом гуляют различные украденные базы данных, то транспортных компаний, то банков, то МВД.

– Данные киевлян защищены на сегодня, пожалуй, лучше всего во всей стране. Это, наверное, наша самая большая гордость, потому что элементы (начальные элементы киберзащиты) и шифрования у нас уже четко построены и полноценно настроены и последние атаки максимально что могут – на время лишить пользователей доступа к сайту. Не более того. Система киберзащиты у нас построена на современных решениях и надежно сохраняет все данные киевлян от доступа третьих лиц.

– Будут ли в городе внедряться элементы электронной демократии? Когда будем голов района через смартфон выбирать?

– Они уже частично внедряются. Сегодня можно уже говорить об открытом бюджете, который позволяет проверить операции по транзакциям, можем вспомнить об общественном бюджете и петиции.

– Как у вас происходит сотрудничество именно с Минцифрой?

– Полноценные рабочие отношения. Теплые отношения, которые обеспечивают нам конструктивное развитие городских и республиканских сервисов на высоком уровне. И от этого выиграют как Минцифра, так и город.

– Взяли ли они от Киева то, что смогут масштабировать на всю страну?

– Вместе с Минцифрой мы как раз в процессе наработки всех основных сервисов и на сегодня у нас стоит первоочередная задача – полноценная интеграция реестра территориальной общины с государственными системами для обеспечения функционирования электронной регистрации места жительства.

– То есть, теперь "прописку" можно будет изменить онлайн?

– Да.