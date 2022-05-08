Зеленский вручил награду псу-саперу Патрону в присутствии Трюдо. Видео

Пес-помощник черниговских пиротехников ГСЧС по кличке Патрон получил награду от президента Владимира Зеленского. Тогда же любимец украинцев "познакомился" с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Награждение украинских спасателей в присутствии иностранного гостя состоялось в воскресенье, 8 мая, передает OBOZREVATEL. Речь идет о саперах, овладевших канадскими технологиями разминирования (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Среди них оказался и знаменитый пес Патрон, который официально состоит на службе пиротехнической группы управления ГСЧС Украины по Черниговской области. Когда его вывели к политикам, тот начал вилять хвостом и лаять.

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Двухлетний джек-рассел повсюду сопровождает своего хозяина-спасателя, помогая разминировать деоккупированные территории.

Он находит бомбы, снаряды и другие взрывоопасные боеприпасы по запаху. Маленький вес собачки тоже помогает – его недостаточно, чтобы мины сдетонировали.

Псу создали специальную "униформу" с нашивкой ГСЧС. Он очень полюбился украинцам, а дети стали массово присылать Патрону рисунки, где тот является главным героем.

Отметим, что Трюдо прибыл в Украину 8 мая. Первой его остановкой стал разрушенный оккупантами город Ирпень. Канадский премьер был шокирован, увидев сожженные дома и уничтоженные объекты инфраструктуры.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям показали видео, как Патрон помогает в разминировании территорий.

А 8 мая во время брифинга ГСЧС пес Патрон заснул, положив голову на стол. Курьез окрестили "главным событием дня".