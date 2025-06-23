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Иран атаковал базу США в Катаре: сообщается о 10 ракетах. Видео
Иран в понедельник, 23 июня, атаковал американские базы в Катаре. Исламская Республика запустила десять ракет.
Также Иран запустил ракеты по Ираку. Об этом сообщили иранские СМИ.
Иранское государственное телевидение IRIB сообщило о начале операции против американских баз под названием "Башарат аль-Фатх".
По информации Ynet, Иран запустил 10 ракет по американским базам в Катаре и одну ракету по базе США в Ираке.
Израильские СМИ, ссылаясь на шиитские источники, пишут, что есть три попадания по американской базе в Катаре.
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