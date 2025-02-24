Первый день Масленицы: какие традиции существуют

Сегодня, 24 февраля, начинается Сыропустная неделя, которую в народе любят праздновать под названием Масленица. Каждый день недели будет отдельным праздником со своими традициями и обычаями.

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Как называется первый день Масленицы и что принято делать в начале недели празднований, рассказывает OBOZ.UA. Также объясняем, какие запреты начинают действовать в этот день.

Понедельник – встреча

Первый день Масленицы, всегда выпадающий на последний понедельник перед Великим постом, называют "встреча". Название намекает на основной смысл праздника – люди встречают его, а заодно и встречаются друг с другом, чтобы весело провести время.

Чтобы правильно начать Масленицу, нужно навести дома чистоту, запастись молочными продуктами (творогом, маслом, сметаной) на всю неделю и сварить первые праздничные вареники. Именно они традиционное блюдо в Украине – блины едят в России.

Традиции первого дня Масленицы

Первую порцию праздничного блюда в понедельник на Масленицу следует отдать бедным и нуждающимся, которых вы встретите в этот день. По поверью, это должно принести в семью достаток на весь год. А на практике является проявлением доброты, которое никогда не бывает лишним, особенно в праздник.

Также вареники с творогом оставляют возле дома. Это поминальный ритуал, чествующий предков рода. В первый день Масленицы важно вспомнить всех умерших и показать им свою любовь.

А живых родственников и друзей в праздничный понедельник зовут в гости. Важный ритуал гостеприимства – угостить их варениками и другими вкусными блюдами.

Также в дни Масленицы, начиная с понедельника, символически "наказывали" молодых парней и девушек, которые не нашли себе пары и теперь будут ждать случая для создания семьи на протяжении всего Великого поста, ведь в это время жениться нельзя. В качетсве наказания к ноге таких молодых людей привязывали щедро украшенную колодку. Из-за этого обычая праздник также получил название Колодий.

Кстати, колодку можно снять, откупившись угощением – сладостями или алкоголем. Поскольку наказанием занимались замужние женщины, то и выкуп предназначался им.

Запреты первого дня Масленицы

С праздничного понедельника начинает действовать ограничение на потребление мяса. В Сыропустную неделю из скоромного можно потреблять только молочные продукты и рыбу.

Также важно начать подготовку к духовному очищению, которому посвящен Великий пост. Поэтому следует воздерживаться от негативных эмоций, злобы, сплетен, сквернословия и ссор.

Нельзя отпускать гостей голодными. Их в праздничный понедельник угощают самым лучшим и самым вкусным. Это должно привлечь в дом изобилие и счастье.

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