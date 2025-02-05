Масленица-2025: как называется и что означает каждый день праздничной недели

Уже совсем скоро начнется Масленица – неделя, предшествующая Великому посту и посвященная семье и близким, а также проводам зимы. Знали ли вы, что каждый день этого праздника в Украине имеет свое название и посвящен разным делам?

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OBOZ.UA рассказывает, что означают все дни Масленицы. А также какие даты они приходятся в 2025 году и какие традиции при этом нужно соблюдать.

Понедельник, 24 февраля – Встреча. Начинают празднование со встречи Сыропусной недели. Мяса с этого дня не едят, зато молочных блюд на столе должно быть достаточно. В первый день Масленицы следует встречаться с близкими – ходить в гости и угощаться варениками, которые являются главным праздничным блюдом в Украине. Блины – это русская традиция. Также в понедельник вспоминают умерших родственников. Для них оставляют миску с варениками у дома.

Вторник, 25 февраля – Заигрыш. Этот день посвящен молодежи. Во вторник неженатые парни и девушки собираются гулять или ходят друг к другу в гости, чтобы познакомиться поближе. Впереди Великий пост, когда жениться согласно церковной традиции нельзя. Поэтому у потенциальных невест было время, чтобы хорошо обдумать свой выбор. А помолвку или свадьбу сыграть уже после Пасхи.

Среда, 26 февраля – Лакомка или Перелом. На этот праздник тещи зовут в гости своих зятей и угощают их варениками со сметаной. Чем лучше теща относится к мужу своей дочери, тем более щедрой будет для него порция. При этом на зятя возлагалась миссия ублажать тещу – считалось, чем лучше у нее было настроение в масличную среду, тем счастливее супруги проведут следующий год.

Четверг, 27 февраля – Широкая Масленица. Празднования подходят к кульминации. В четверг следует веселиться, ходить в гости и выходить на прогулки, вместе петь и танцевать. Варениками угощают всех встречных, призывая тем весеннее тепло.

Пятница, 28 февраля – Тещины вечерницы. В этот день теща отправляется в дом своего зятя, чтобы посмотреть, как у него живется ее дочери. Гостью полагалось встретить уважительно, как следует угостить и продемонстрировать ей семейное согласие и достаток. Таким образом, в народе заботились об укреплении родственных связей.

Суббота, 1 марта – Проводы. Основные празднования в этот заканчиваются, но на субботу всегда планировали еще один важный визит. В этот день звали в гости золовку – сестру мужа. Ей тоже как следует угождали – накрывали богатый стол и задабривали подарками.

Воскресенье, 2 марта – Прощенное воскресенье. Бурного веселья на этот день не планировали. В воскресенье годилось отдохнуть после гуляний и, что самое важное, подготовиться к началу Великого поста, который наступал уже в понедельник. Для этого каждый должен был попросить прощения у своих близких за любые причиненные за год обиды. На эту просьбу отвечали словами "Бог простит и я прощаю". Отказывать в Прощенное воскресенье нельзя, ведь это тоже оставляет на душе бремя.

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