'Первый бой. На щите': в столкновении с врагом под Бахмутом погиб воин Александр Мегель. Фото

В столкновении Сил обороны с российскими оккупантами под Бахмутом на Донетчине погиб воины ВСУ Александр Мегель из Киева. Для защитника это было первое сражение.

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О потере сообщила его мама – главный редактор газеты "Сектор ДІЇ" и сценарист журналистского проекта "Сектор Правды" Алла Мегель. В Facebook знакомые ее сына выражают соболезнования по поводу тяжелой потери (чтобы просмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Детали о военном пути молодого защитника и его гибели на фронте неизвестны. По словам родного человека, жизнь воина забрал бой с российскими ванными преступниками, пришедшими на украинскую землю убивать и разрушать.

"Младший сын... Под Бахмутом. Первый бой. На щите. Честь, сыночек! Я знаю, Господь радуется тебе, потому что ты Его очень любил и верно служил", – написала его мама.

Волонтер Александра Лебедь подчеркнула, что молодой воин защищал всех нас и погиб как Герой в борьбе со злом.

"Вечная слава Герою! Саша является невероятным примером. Бог так ярко сиял в его жизни, Саша стал настоящим бриллиантом! Жертвенный, творческий, любящий людей без пользы, смиренный. Мужчина по сердцу Бога! Постоянный и верный Богу, служению и своему делу. До встречи на Небесах…" – написала она в Facebook.

Слова сострадания выразила и Ирина Тищенко из христианской "Школы Идея". Она подчеркнула, что смерть Александра характеризует фраза "уйти на взлете". По ее словам, он, не имея материальных сокровищ, всю жизнь делился с нуждающимися своей добротой.

"Опекал самых нуждающихся. Был братом и отцом убогим и беспомощным. Он пропускал через себя груды человеческой боли, а сам всегда улыбался. Он был художник и эстет, а заботился о тех, от кого плохо пахло... Он тратил свою жизнь каждую минуту каплями для маленьких людей. А потом отдал все без остатка за всю Украину, которую так любил. У него всегда была любовь и мир Христа. Теперь он сам в объятиях Христа", – отметила она.

Из сети известно, что Александр Мегель был фрилансером по предметному дизайну. Он, по-видимому, рисовал картины акварелью, создавал иллюстрации для книг.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 апреля в бою с врагом в Бахмуте, спасая побратима, погиб 19-летний студент Могилянки Иван Рыбитва. Юнкак взял академотпуск и встал на защиту Украины добровольцем, учился в Британии, пройдя отбор, присоединился к рядам 3-й ОШБр на базе подразделения теробороны "Азов".

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