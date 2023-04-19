Перешли на 'службу' в РФ: в Запорожской области пять полицейских получили подозрения за измену

Пять экс-сотрудников полиции, которые работали в главном управлении национальной полиции в Запорожской области, перешли на "службу" на Россию. По этому поводу правоохранительные органы предъявили им обвинение в государственной измене.

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Об этом сообщает Офис генерального прокурора. Предатели, работая на врага, исполняют приказы и указания "руководителей" оккупационной администрации России, а также предоставляют информацию о личных данных своих коллег.

"Весной 2022 года полицейские структурных подразделений Васильевского, Мелитопольского районных управлений полиции и ГУ Нацполиции в Запорожской области остались на временно оккупированной территории", – говорится в сообщении.

Как сообщается, бывшие полицейские нарушили присягу и перешли на сторону врага. Трое подозреваемых добровольно приступили к "службе" в одном из подразделений, которое подчиняется оккупационной администрации – "Народной милиции г. Каменка-Днепровска".

"Еще один вступил в ряды так называемой "народной милиции г. Днепрорудное". Другой занял "должность" в оккупационном правоохранительном органе г. Васильевки", – пояснили в прокуратуре.

Их деятельность заключалась в исполнении указаний и распоряжений "руководителей" администрации, которая занимала оккупационную позицию в отношении Украины. Кроме того, подозреваемые собирали информацию о личных данных своих коллег и производили "патрулирование".

В настоящее время все обвиняемые были уволены из Нацполиции Украины и бывшим работникам правоохранительных органов было предъявлено обвинение в государственной измене.

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