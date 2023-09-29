Переселенцы из Луганской области в Днепре получили проднаборы от Фонда Рината Ахметова

Выдачи гуманитарной помощи от Фонда Рината Ахметова для вынужденных переселенцев из Луганской области начались в Днепре. Получить ее можно в гуманитарном хабе действующего в городе Лисичанского территориальной громады.

Фонд Рината Ахметова направил в этот хаб 4 тысячи наборов с продуктами первой необходимости.

В каждом наборе – питательные продукты, которые долго хранятся: сахар, соль, мука, крупа, макаронные изделия, печенье, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и подсолнечное масло.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".