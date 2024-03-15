Переселенцы из Луганской области получили помощь от Фонда Рината Ахметова в Новомосковске

В хабе Луганской областной военной администрации, расположенном в Новомосковске, началась выдача продуктовых наборов. Фонд Рината Ахметова направил в этот хаб 3 тысячи продуктовых наборов. Они предназначены для ВПЛ из Луганщины, которые сейчас живут в Днепропетровской области.

Что входит в продуктовый набор? Это макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, подсолнечное масло, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье. Эту поддержку люди ждут.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

Как получить продуктовый набор? По вопросам получения продовольственной помощи территориальным громадам обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда.