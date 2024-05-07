Переселенцы из Бахмутчины в Кривом Роге получили помощь от Фонда Рината Ахметова

В Кривом Роге работает хаб Бахмутского района – земли, которую уничтожила русская армия. Фонд Рината Ахметова системно поддерживает переселенцев с горячих точек, в том числе из Бахмутчины. На днях Фонд передал хабу 2 тысячи продуктовых наборов. Выдача сейчас продолжается.

В каждом продукты длительного хранения. Это мука, крупа, макаронные изделия, сахар, соль, консервированная фасоль, тушеное мясо, подсолнечное масло, паштет и печенье.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

Как получить набор продуктов? За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда.