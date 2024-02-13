Переселенцам из Луганской области в Ирпене выдали проднаборы от Фонда Рината Ахметова

Вынужденные переселенцы из Луганщины, живущие в городе Ирпень, могут получить продовольственную помощь. Выдачи производятся в хабе Лозно-Александровской территориальной громады, работающей в городе. До этого хаба Фонд Рината Ахметова передал наборы продуктов первой необходимости.

На днях в Киев и Киевскую область было доставлено 4 тысяч продуктовых наборов для переселенцев из Донецкой и Луганской области.

В каждой коробке макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, подсолнечное масло, тушеное мясо, паштет и печенье. Это весомая помощь, и люди, которые из-за войны выехали из своего дома, ее ждут.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

По вопросам получения продовольственной помощи территориальным общинам обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда.