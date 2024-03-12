Переселенцам из Луганской области в Харькове оказали помощь от Фонда Рината Ахметова

В хабе Попаснянской военно-гражданской администрации, работающей в Харькове, продолжается выдача гуманитарной помощи. К этому хабу Фонд Рината Ахметова направил 4 тысяч продуктовых наборов. Они предназначены для вынужденных переселенцев из Луганской области, сейчас живущих в Харькове. В каждый продуктовый набор входят продукты первой необходимости: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, подсолнечное масло, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье. Это весомая поддержка, которую люди ждут.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

Как получить продуктовый набор? По вопросам получения продовольственной помощи территориальным общинам обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда.